Lamborghini Urus, arriva la concorrenza! Super suv da 1.250 CV

Con forme richiamanti la Lamborghini Urus, un nuovo super suv dovrebbe sbarcare sul mercato nei prossimi anni. E i numeri fanno già spavento: 1.250 cavalli, secondo quanto riferisce la testata specializzata Autocar. La firma è quella di Czinger, azienda già salita agli onori delle cronache lo scorso anno, con l’hypercar 21C, a due e quattro posti. La più potente grand tourer mai realizzata, preannuncia il co-fondatore dell’azienda, Kevin Czinger. L’asso nella manica, potenzialmente capace di fare a pezzi la concorrenza, è costituito dall’otto cilindri ibrido da 2,88 litri biturbo da 1.250 CV (col supporto di due moduli elettrici). Ci sono piani per veicoli a fuoristrada e, a precisa domanda se ciò equivarrà a un super suv, ha risposto in senso vago. Non può entrare nel merito.

Lamborghini Urus: dagli States un suv da 1.250 CV

Prima di aggiungere che il progetto al vaglio è probabilmente una buona idea. Dunque, ha lasciato intendere la volontà di seguire le orme dell’Urus. Il papabile sport utility avrebbe l’unico propulsore della compagnia, lo stesso da 1.250 CV a 11 mila giri/min della 21C e del concept Hyper GT. Sulla 21C consente di raggiungere i 100 km/h da fermo in meno di 2 secondi (1,9 s), da 0 a 300 km/h in 15 secondi e 0 a 400 km/h in 29 secondi. Il picco massimo è di 407 km/h.

Dato l’aspetto più squadrato dei suv, vien difficile pensare al mantenimento delle medesime performance, specie perché ciò determinerebbe un peso superiore in confronto all’hypercar da 1.250 kg. A livello di design, si prevede uno stile simile alla gamma originale, con un particolare accento posto sull’eleganza e l’aerodinamica. Dunque, il frontale richiamerebbe quello della 21C e della showcar Hyper GT, la quale era stata presentata sotto forma di un muso basso e largo, presentata una serie di LED sui lati e sul fondo della griglia.

Una lunga linea del tetto inclinata definisce pure la silhouette della berlina, avente uno splitter alto e un bodystyling a nido d’ape. Questo potrebbe essere confermato, compresi tratti avveniristici quali porte ad ali di gabbiano, ruote stampate in 3D e telecamere degli specchietti esterni. In precedenza, lo stesso Kevin Czinger aveva espresso l’intenzione di riprendere il linguaggio stilistico della 21C e, pertanto, ne richiamerà l’essenza. All’interno troveranno spazio quattro adulti, con tanto spazio per le gambe e la testa. Alla pari della berlina, usciranno dalla catena di montaggio 1.000 unità e il prezzo si aggirerebbe tra i 750 mila (circa 705 mila euro) e un milione di dollari (940 mila euro).