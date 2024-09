Voyah Courage, ecco il SUV elettrico con tecnologia V2L

Quella dei SUV sembra essere oggi la categoria di auto più diffusa, tanto che nel nostro Paese sta per arrivare quello a marchio Dongfeng, il Voyah Courage. È il primo veicolo della casa automobilistica cinese ad arrivare in Italia ed è stato presentato in anteprima durante il Salone dell’Auto di Torino. Il Voyah Courage dovrebbe arrivare in Italia nei prossimi mesi, comunque non prima dell’inizio del prossimo anno.

Cosa sappiamo del Voyah Courage

Voyah Courage è un SUV elettrico sviluppato per offrire sicurezza e comfort con un approccio molto attento all’aerodinamica per migliorarne al massimo l’efficienza. Tecnicamente Voyah Courage deriva dalla Voyah Zhiyin ed è un SUV che misura 4.725 mm di lunghezza, 1.900 mm di larghezza e un passo di 2.900 mm. Ha un design caratterizzato dalla presenza di una griglia anteriore con un’illuminazione interattiva, un cofano molto ampio e i fanali posteriori OLED.

Negli interni, nei quali dovrebbe esserci tanto spazio per i passeggeri, c’è un sistema di illuminazione ambientale a 128 colori, il sistema di infotainment con un ampio display OLED scorrevole (che supporta anche Android Auto e Apple CarPlay) e i sedili massaggianti e climatizzati. Nel Voyah Courage sarà disponibile anche un sistema di luci di benvenuto e suoni personalizzati dal nome Walking Livehouse.

Da segnalare anche la presenza del sistema audio di alta qualità che offre comunicazioni più chiare e una diffusione del suono migliore. Grande attenzione alla sostenibilità: il SUV Voyah Courage utilizza materiali ecologici che hanno ricevuto la certificazione UE OEKO-TEX Standard 100 che dimostra il loro minor impatto ambientale.

Dalle prime indiscrezioni (la casa automobilistica cinese non ha rilasciato informazioni ufficiali) Voyah Courage sarà disponibile sia in una versione con motore singolo (da 215 kW) che con doppio motore (da 160 kW) posizionati in questo caso uno sull’anteriore e l’altro sul posteriore. In termini di prestazioni il SUV garantirà un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 6,8 secondi (versione con motore singolo) e 4,9 secondi (versione con doppio motore). L’autonomia sarà in entrambi i casi gestita da una batteria LFP da 80 kWh che consente di percorrere 470 km e 440 km in base alla versione con uno o due motori. Voyah Courage potrà essere ricaricato in corrente continua con una potenza massima di 200 kW.

Tra gli aspetti distintivi del Voyah Courage c’è la presenza della tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) che permette di utilizzare l’energia presente nella batteria dell’auto per alimentare dispositivi elettrici esterni (di potenza non superiore ai 6 kW). Non mancano diversi sistemi di assistenza alla guida (ADAS) che hanno consentito al Voyah Courage di ottenere il punteggio di 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. Ottima anche la presenza del sistema Continuous Damping Control (CDC) che prevede sospensioni attive che restituiscono un comfort e un’esperienza di guida di qualità.