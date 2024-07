Stellantis e-ROUTES: l’app per i viaggi in elettrico

Stellantis ha sviluppato l’app mobile e-ROUTES per pianificare i viaggi con le auto elettriche tenendo conto delle loro specifiche necessità. Lanciata a ottobre 2023 per Citroen e poi estesa anche agli altri marchi del gruppo Stellantis, tra cui Opel, Peugeot, DS Automobiles e Vauxhall, e-ROUTES è l’applicazione di riferimento del gruppo Stellantis per la mobilità elettrica.

Le caratteristiche dell’app mobile e-ROUTES

L’app e-ROUTES può essere utilizzata direttamente sullo schermo dell’infotainment delle auto utilizzando Android Auto o Apple CarPlay. e-ROUTES si collega ai dati del veicolo in tempo reale così da monitorare i vari parametri. Tra quelli analizzati ci sono la temperatura dell’aria e il livello di carica residua della batteria. Questi dati vengono usati per ottimizzare il percorso andando a suggerire durante il tragitto quali sono le stazioni di ricarica più adatte per il proprio veicolo. L’app mobile e-ROUTES, che ha come obiettivo quello di offrire un’esperienza di guida semplificata e intuitiva, permette di ridurre lo stress e le preoccupazioni legate alla ricarica. L’applicazione, infatti, fornisce informazioni aggiornate e precise sulle stazioni di ricarica presenti lungo tutto il percorso, compresa la loro disponibilità e compatibilità.

Dopo l’estate Stellantis conta di estendere l’utilizzo dell’app e-ROUTES anche per i veicoli Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep e Lancia. Bisognerà attendere almeno la fine di settembre, quindi, per poter utilizzare e-ROUTES anche sulla 600e, l’E-Scudo, l’E-Doblò, la Junior Elettrica, l’Avenger e la Ypsilon Electric. Inoltre e-ROUTES è rivolta anche a chi possiede un veicolo elettrico sprovvisto di un sistema di navigazione integrata, offrendo una soluzione di navigazione basata sui dati del veicolo.

Tra le funzioni più importanti di e-ROUTES ci sono i suggerimenti sulle stazioni di ricarica disponibili in tempo reale così da offrire ai clienti l’informazione se queste sono libere o occupate. Quando si pianifica il viaggio vengono mostrati anche hotel, bar e ristoranti vicini alle stazioni di ricarica così da migliorare l’organizzazione del viaggio stesso. Inoltre l’applicazione stima il costo di tutte le sessioni di ricarica informando in anticipo i clienti su quando andranno a spendere. Inoltre prima di iniziare il viaggio è possibile attivare la guida vocale per ricevere le indicazioni durante il percorso. e-ROUTES offre anche info sul traffico in tempo reale e sugli autovelox presenti l’ungo il percorso.

Il servizio e-ROUTES è incluso all’interno del pacchetto CONNECT PLUS o in maniera indipendente per chi ha acquistato il veicolo elettrico prima di luglio 2023. L’abbonamento al solo servizio e-ROUTES ha un costo di 4€ al mese (o 40€ l’anno).