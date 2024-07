Stellantis: ecco e-Routes, il copilota per viaggiare senza stress con i veicoli elettrici

e-Routes è un’applicazione mobile di Stellantis progettata specificamente per veicoli completamente elettrici. È perfettamente compatibile con CarPlay o Android Auto e connesso ai dati del veicolo in tempo reale.L’app allevia i problemi di autonomia consigliando le stazioni di ricarica ottimali lungo ciascun percorso.

L’app e-Routes verrà distribuita a tutti i marchi Stellantis in Europa quest’estate

Stellantis ha lanciato e-Routes con Citroën nell’ottobre 2023 e ha gradualmente esteso le sue funzionalità avanzate ai veicoli connessi e completamente elettrici di Peugeot, DS Automobiles, Opel e Vauxhall. L’app è attualmente disponibile in tutti i Paesi europei e dall’estate 2024 anche per i marchi Fiat (600e), Fiat Professional (E-Scudo ed E-Doblò), Alfa Romeo Junior Elettrica, Jeep Avenger e Lancia Ypsilon Elettrica.

e-Routes è stato sviluppato principalmente per i clienti che hanno acquistato un veicolo elettrico connesso senza sistema di navigazione. L’obiettivo principale è fornire una soluzione intelligente di pianificazione del percorso che fornisca sempre istruzioni di navigazione aggiornate basate su dati del veicolo in tempo reale come il livello di carica della batteria, la capacità della batteria o la temperatura dell’aria. e-Routes promette ai suoi utenti:

Meno preoccupazioni per l’autonomia nei lunghi viaggi grazie a suggerimenti precisi sulle stazioni di ricarica più efficienti lungo il percorso. Grazie al collegamento con i dati dinamici del veicolo e le specifiche di consumo, l’app offre una pianificazione personalizzata e intelligente in base alle caratteristiche del veicolo.Allevia il tuo carico mentale con un’esperienza di navigazione completa, dalla pianificazione al percorso, comprese informazioni sul traffico in tempo reale, avvisi sugli autovelox e istruzioni vocali.

“Sviluppiamo soluzioni tecnologiche che arricchiscono l’esperienza di guida elettrica e semplificano la gestione dei veicoli elettrici”, afferma Rodolphe Huet, VP di Stellantis, responsabile del prodotto software per veicoli elettrici e servizi di navigazione. “Stellantis utilizza software per trasformare l’esperienza di guida e offre la potenza dei servizi connessi per rendere la vita dei nostri clienti più semplice, i loro viaggi più sicuri e i loro viaggi più emozionanti”.

Direttamente sullo smartphone o ancora più comodamente tramite CarPlay e Android Auto nel sistema di infotainment sullo schermo centrale del veicolo, e-ROUTES supporta in modo intuitivo i clienti nella pianificazione del viaggio, li guida a destinazione e suggerisce le stazioni di ricarica più efficienti sul posto. il loro percorso di viaggio da seguire. Tutto questo è adattato alle preferenze del conducente, comprese le opzioni di pagamento e il livello minimo della batteria desiderato.

La navigazione verso ciascuna stazione di ricarica è semplificata grazie alle informazioni sul traffico in tempo reale e agli aggiornamenti dinamici sullo stato di ricarica del veicolo. Ciò consente ai clienti di ricalcolare il loro viaggio se le condizioni cambiano. Ad esempio, se si guida più velocemente di quanto originariamente previsto, e-ROUTES informa il conducente di nuove opzioni di percorso e suggerisce di anticipare i tempi di ricarica per garantire l’arrivo a destinazione secondo le preferenze predefinite, come un livello minimo di tariffa specifico all’arrivo.

e-Routes è stato sviluppato dal dipartimento software di Stellantis ed è alimentato dai seguenti elementi: Un algoritmo di routing avanzato, considerato un punto di riferimento sul mercato, che calcola il percorso più appropriato tenendo conto dell’ubicazione delle stazioni di ricarica, della loro qualità (numero e caratteristiche dei terminali in ciascuna stazione) e della loro disponibilità (informazioni sui terminali disponibili, in uso o fuori uso). Punti di ricarica in funzione).

Una connessione continua al veicolo che condivide dinamicamente i dati necessari del veicolo (stato di carica della batteria, capacità della batteria, temperatura dell’aria, ecc.) con e-ROUTES per fornire informazioni precise come l’autonomia prevista e lo stato di carica all’arrivo. Grazie alla scatola telematica, questa connessione consente l’accesso diretto ai dati chiave e non richiede un dongle aggiuntivo.

Un insieme di funzioni di navigazione connessa con mappe costantemente aggiornate e di alta qualità, integrate da routing di alto livello, informazioni sul traffico in tempo reale e una gamma completa di servizi come limiti di velocità, chiusure stradali o pericoli.

Inoltre, per ogni viaggio vengono forniti suggerimenti precisi sulla disponibilità in tempo reale delle stazioni di ricarica, in modo che i clienti sappiano se una stazione è occupata o libera. Quando si pianifica un viaggio verso una stazione di ricarica consigliata, vengono visualizzati anche i ristoranti, i bar e gli hotel nelle vicinanze, così gli automobilisti possono decidere se utilizzare il tempo di ricarica per un caffè o pianificare il viaggio in base alla disponibilità di determinati servizi. Inoltre, e-Routes è in grado, a seconda della disponibilità, di stimare il costo di ciascuna sessione di ricarica, in modo che il costo totale della ricarica necessaria per il viaggio sia noto in anticipo.

Infine, gli utenti possono attivare la guida vocale quando iniziano il viaggio per ricevere suggerimenti lungo il percorso. Ciò significa che il viaggio può essere goduto appieno, supportato da informazioni sul traffico in tempo reale e avvisi di velocità.

e-Routes è incluso nel pacchetto Connect Plus – o come servizio autonomo per i clienti che hanno acquistato il proprio veicolo prima del 3 luglio 2023: Connect Plus, il pacchetto di servizi connessi con numerose funzionalità, consente ai clienti di interagire facilmente con la propria vettura da remoto e garantisce inoltre un’esperienza sicura ed emozionante a bordo. Questo pacchetto è disponibile in uno speciale periodo di prova compreso nel prezzo del veicolo, che varia a seconda della marca. Dopo la scadenza, è necessario un abbonamento per continuare a utilizzare tutte le funzionalità incluse nel pacchetto.

Stellantis mira ad offrire ai clienti dei suoi marchi le migliori soluzioni. Possono già beneficiare di e-Routes oggi, che rende più semplice il passaggio ai veicoli elettrici. L’uso di tecnologie avanzate che aumentano la sicurezza del veicolo, migliorano l’esperienza del cliente e tengono informati i conducenti sono elementi essenziali dell’obiettivo di Stellantis di offrire una mobilità all’avanguardia e di altissimo livello, ancorato nel suo piano strategico “Dare Forward 2030”.