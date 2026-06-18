Hyundai Kona 2027, il restyling si “sveglia” e decide di diventare un’altra auto

Doveva essere un “semplice” restyling di metà ciclo, il classico ritocco al trucco a metà strada. Hyundai, invece, ha deciso che la Kona di seconda generazione, presentata appena a fine 2022, merita già un ricambio completo. Nome in codice SX3, possibile gemellaggio di nome con la Creta, con alcuni mercati potrebbero vedere entrambe le denominazioni convivere sullo stesso modello, altri solo una delle due.

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I paparazzi l’hanno beccata in Europa, mimetizzazione pesante su quasi tutta la carrozzeria, tetto e frontale coperti da adesivi in vinile vistosi. Basta però affiancarla alla Kona uscente per cogliere la differenza: altro che restyling, qui c’è una vettura ripensata da zero. Le forme si fanno più squadrate, in una direzione che richiama Santa Fe (sempre lei, la solita “influenza” sui nuovi modelli) e la futura Tucson.

La famiglia si sta uniformando su un linguaggio più massiccio. Sotto il camuffamento si intuiscono passaruota muscolosi, minigonne laterali pronunciate, cofano imponente. In arrivo anche una firma luminosa a LED sdoppiata, maniglie a filo carrozzeria e un posteriore completamente nuovo, ancora nascosto sotto una finta gobba nel muletto fotografato, che tra l’altro trainava un rimorchio.

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Gli interni virano sull’intelligenza artificiale con il nuovo sistema Pleos, abbinato a un quadro strumenti digitale di dimensioni più contenute. Materiali più curati, spazio posteriore in crescita, bagagliaio probabilmente più generoso. Non manca la guida semi-autonoma di livello 2, insieme a un pacchetto di sistemi di sicurezza aggiornato.

Tecnicamente, la base resta la piattaforma Hyundai-Kia K3, in versione aggiornata, condivisa con Elantra, Accent, la nuova i20, Niro, K3, K4 e Seltos. Per la motorizzazione, si parla di un’unità ibrida a quattro cilindri da 1,6 litri e 151 CV con supporto elettrico, la stessa attesa sulla Niro, con possibili varianti a benzina da 1,6 e 2,0 litri aspirati secondo il mercato.

Per la presentazione ufficiale è questione di mesi, con debutto come modello 2027 o, più probabilmente, 2028.