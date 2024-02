Skoda anticipa con un teaser un nuovo SUV low cost

Skoda ha confermato lo sviluppo di un nuovo SUV destinato al mercato indiano, programmato per debuttare nelle strade nella prima metà del 2025. Questo SUV, ancora senza nome, sarà caratterizzato da dimensioni compatte, misurando meno di 4 metri di lunghezza, e si posizionerà come l’opzione entry-level nel segmento SUV per la regione.

Un nuovo SUV low cost verrà lanciato a breve da Skoda

Sebbene Skoda abbia valutato l’introduzione di SUV più piccoli fin dal 2021, questa è la prima conferma ufficiale del loro impegno in tal senso. Il nuovo modello sarà il terzo veicolo Skoda sviluppato specificamente per il mercato indiano, seguendo il SUV Kushaq e la berlina Slavia. La scelta di concentrarsi su un segmento più piccolo è motivata dalla legislazione locale che agevola l’offerta di modelli inferiori ai 4 metri a prezzi più accessibili, consentendo a Skoda di raggiungere nuovi segmenti di clientela e conquistare quote di mercato aggiuntive.

Lo schizzo teaser rilasciato mostra la parte anteriore del prossimo modello, con LED sottili simili alla Skoda Kamiq europea e prese d’aria più ampie nel paraurti. Gli spigoli distintivi sul cofano e i corrimano sul tetto riflettono lo stile di modelli di fascia alta.

Utilizzando l’architettura MQB-A0-IN, una versione economica della piattaforma MQB del Gruppo VW, il SUV condividerà le basi con altri modelli come Skoda Slavia/Kushaq e VW Virtus/Taigun, mantenendo un ingombro ridotto. I propulsori disponibili saranno a benzina da 1,0 litri e 1,5 litri, con trasmissioni manuali a sei marce o DSG a sette velocità, offerti solo in versione FWD.

Con una lunghezza inferiore a 4 metri, il SUV sarà la proposta più compatta nel portafoglio globale di Skoda, posizionandosi sotto modelli come la Fabia e il Kushaq. I rivali in India includeranno Citroen C3, Hyundai Venue, Nissan Magnite, Toyota Raize e Tata Nexon.

Il nome del nuovo modello verrà scelto tramite la campagna #NameYourSkoda sui social media, con opzioni che rispettano la strategia di denominazione dei SUV di Skoda. Klaus Zellmer, CEO di Škoda Auto, ha sottolineato l’importanza dell’India per la crescita globale dell’azienda e l’obiettivo di raggiungere una quota di mercato del 5% per la famiglia di marchi Volkswagen entro il 2030.