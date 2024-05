Sistemi di illuminazione intelligente: cresce il mercato per le auto

Oltre a quello dei materiali per gli interni un altro settore in grande crescita e sviluppo nell’ambito dell’automotive è quello dei sistemi di illuminazione intelligente. Se da qualche anno si è diffuso l’utilizzo di lampade sempre più efficienti è perché si è percepita un’esigenza comune: quella di migliorare la visibilità alla guida, specialmente durante le ore notturne. Questo è un elemento non indifferente soprattutto perché riguarda questioni di sicurezza. L’adozione di nuove tecnologie e lo sviluppo di soluzioni di design più innovative – soprattutto per le peculiarità tecniche delle auto elettriche – sta rendendo possibili numerosi miglioramenti per l’illuminazione delle auto. Ed è un trend interessante da monitorare.

Come sta cambiando l’illuminazione delle auto

Il mercato dei sistemi di illuminazione intelligente sta crescendo su diversi fronti. Sia dal punto di vista tecnologico con l’abbandono delle lampade alogene e l’utilizzo sempre più diffuso di quelle allo xeno e soprattutto di quelle a LED che per la tipologia di prodotto (fari adattivi, illuminazione ambientale intelligente) che per il tipo di veicoli (automobili, veicoli commerciali).

La ricerca condotta da Allied Market Research ha evidenziato come il settore dei sistemi di illuminazione intelligente per il comparto automotive ha raggiunto nel 2020 un valore superiore ai 3.600 milioni di dollari con la previsione di triplicarlo entro il 2030 superando i 9.200 milioni di dollari.

Quello dei sistemi di illuminazione intelligente applicato al settore automotive riguarda sostanzialmente due tipologie di prodotti: i fari adattivi e l’illuminazione ambientale intelligente. Quest’ultima è quella tecnologia che adatta le luci del veicolo alla luce, all’illuminazione della strada e alle condizioni metereologiche con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e alleviare lo stress del conducente. Parallelamente i fari adattivi sono particolari tipologie di gruppi ottici che si adatto automaticamente alle diverse situazioni di guida. Alcuni degli esempi di questo tipo di tecnologia sono le luci di curva attive che orientano i fari durante le curve e l’ottimizzazione degli anabbaglianti per evitare di danneggiare le auto che precedono o che procedono in direzione opposta.

La crescita di questo mercato è supportata dall’adozione sempre più frequente dei sistemi avanzati di assistenza alla guida e una maggiore sensibilità e attenzione alle dinamiche per la sicurezza stradale. Entrando più nello specifico di questa ricerca di mercato emerge come negli ultimi anni la tecnologia LED sia quella che abbia conosciuto la crescita maggiore in termini di ricavi essendo questa tipologia di illuminazione più duratura e assicuri consumi nettamente minori. Oggi sono infatti disponibili luci LED più piccole, resistenti all’umidità e alle vibrazioni e più efficienti e il trend della crescita del settore dovrebbe essere confermato anche nei prossimi anni.

Dal punto di vista geografico la crescita del mercato dei sistemi di illuminazione intelligente ha trovato nell’Europa uno dei principali attori, dietro il quale ci sono il Nord America che insieme al vecchio continente rappresenta i due quinti del mercato globale.