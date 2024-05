Il boom dei materiali per gli interni auto: ecco i trend in ascesa

Mentre il mercato dell’auto registra andamenti contrastanti (il primo trimestre del nuovo anno ha registrato un calo delle immatricolazioni e c’è una frenata in tutta Europa per quel che riguarda il settore delle auto elettriche) c’è un reparto che registra numeri notevoli: quello dei materiali per gli interni. È quanto emerge da una ricerca condotta da DataHorizzon che stima come il tasso di crescita annuo composto (CAGR) di questo settore sarà nei prossimi anni del 3.2%.

La crescita di un mercato non più marginale

Quando si parla di un’automobile, magari presentandone le caratteristiche, si è soliti concentrarsi sulle novità del design esterno e sulle prestazioni (potenza motore, accelerazione, consumi, autonomia, eccetera). Solo negli ultimi anni è aumentata l’attenzione e la sensibilità anche verso i materiali con cui sono realizzati i sedili, i rivestimenti interni e tutte le parti che compongono l’abitacolo.

La crescita di questo mercato è considerevole se si pensa che lo scorso anno è un settore che è stato valutato 54.6 miliardi di dollari con le previsioni per il prossimo decennio tali da permettergli di raggiungere entro il 2032 i 72.7 miliardi di dollari. Numeri pazzeschi sui quali è interessante interrogarsi.

Il settore cresce perché tramite i materiali per gli interni delle auto si perseguono più obiettivi. Da una parte la sostenibilità (adottando materiali riciclati e riciclabili o di provenienza non più animale, come nel caso delle pelli), ma dall’altra anche la riduzione dei costi di produzione e il miglioramento dell’esperienza a bordo. Pelle, imbottiture, tessuti, schiuma, materiali compositi e microfibra permettono di creare ambienti confortevoli e lussuosi che rispondono al gusto degli utenti.

L’utilizzo di un materiale rispetto a un altro indica qual è la visione del design dell’azienda di quella vettura ma è anche associato a diversi standard di sicurezze e comfort a un livello di personalizzazione sempre più percepito come un valore da parte dei consumatori. Per questo i materiali premium sono quelli maggiormente in crescita in quanto permettono alle persone di rendere l’automobile sempre più in linea con la propria idea di gusto, ergonomia, bellezza e sicurezza.

La crescita maggiore nel settore dei materiali per gli interni delle auto l’hanno conosciuta la moquette e i rivestimenti per i cruscotti ai quali seguono gli air-bag, le cinture di sicurezza, i pannelli e le finiture delle porte e i tappetini. In questo settore l’Europa sta svolgendo un ruolo molto interessante essendo qui situati molti produttori dei prodotti aftermarket.