Apple CarPlay 2.0: ecco tutte le novità

In questi giorni si sta tenendo l’annuale Apple WorldWide Developers Conference (WWDC 2024) durante il quale il colosso di Cupertino annuncia le sue novità. Oltre ad aver presentato le nuove versioni dei suoi sistemi operativi e la diffusa integrazione dell’intelligenza artificiale c’è stata anche l’occasione per parlare del nuovo CarPlay, quello che è stato chiamato CarPlay 2.0.

Le novità di Apple CarPlay 2.0

Le prime immagini rilasciate sul nuovo CarPlay 2.0 mostrano nuove schermate tra cui quelle dedicate al Veicolo, al Clima e ai Media. Queste schermate possono essere personalizzate in modo che le cause automobilistiche possano prevedere soluzioni specifiche per il proprio brand e la tipologia di auto che doteranno di questo sistema. L’occasione in cui è stato annunciato l’Apple CarPlay 2.0, infatti, è l’evento rivolto agli sviluppatori e in questo caso è ai costruttori di auto che Apple si rivolge mostrando come il proprio sistema possa prevedere un’ampia varietà di layout e opzioni.

Per il momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni tecniche, ma di certo c’è che su questo sistema Apple dovrà puntare molto cercando di differenziarsi dalla concorrenza. CarPlay, infatti, non deve concorrere con Android Auto (l’app mobile), ma con Android Automotive (la soluzione integrata nelle vetture). L’applicazione mobile, infatti, è già ampiamente utilizzata da chi ha un iPhone; discorso diverso invece per la soluzione di Google integrata nelle auto.

Qui il colosso di Mountain View è in vantaggio rispetto ad Apple proponendo una soluzione software che gestisce l’intero ecosistema dell’infotainment della vettura. In questa direzione deve muoversi anche Apple con il suo prossimo CarPlay 2.0. Durante l’Apple WorldWide Developers Conference sono state mostrate diverse immagini che confermano la volontà di Cupertino di investire in questa realtà. Il lavoro deve comprendere le cause per cui i produttori di automobili abbiano fino a oggi preferito la soluzione proposta da Google e, quindi, prevedere una soluzione altrettanto convincente.

L’uscita di Apple CarPlay 2.0 è prevista per la seconda metà dell’anno. Nei prossimi mesi non mancheranno nuove indiscrezioni e ufficialità che spiegheranno come Apple pensa di prendersi una fetta importante di questo mercato.