Silla Prism NG, tutte le novità della nuova wallbox bidirezionale

Due novità per il futuro della ricarica elettrica arrivano da Silla Industries che ha presentato la sua nuova unità top di gamma per la ricarica domestica, la Silla Prism NG, e la colonnina di ricarica Gemini. Il wallbox Silla Prism NG si aggiunge alla Prisma Basic e alla Prisma Solar integrando una serie di soluzioni davvero interessanti.

Silla Prism NG e Gemini

Le due novità sono state presentate durante l’E-Charge di Bologna durante il quale sono stati svelati i nuovi caricatori domestici di ultima generazione, ovvero i Silla Prism Next Generation (NG) e la stazione di ricarica Plug ‘n Charge Gemini destinata al settore Ho.Re.Ca.

“Siamo costantemente impegnati nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche all’avanguardia immettendo sul mercato prodotti future-proof, nella nostra missione di facilitare la diffusione e l’adozione dei veicoli elettrici su larga scala” [Alberto Stecca, CEO di Silla Industries]

Il Silla Prism NG arricchisce la gamma di prodotti per la ricarica domestica prevedendo l’integrazione con i prossimi sistemi bidirezionali in corrente alternata (AC). La novità rilevante della Silla Prism NG è il supporto allo standard V2H (Vehicle-to-Home) grazie al quale connettersi alla propria abitazione e utilizzare l’automobile come batteria d’emergenza. La Silla Prism NG è inoltre già attrezzata per supportare lo standard V2G (Vehicle-to-Grid) con la quale la batteria dell’auto può essere ricaricata ma anche utilizzata per cedere energia alla rete.

Oltre all’innovazione tecnologica c’è anche un cambiamento nel design del dispositivo che ora prevede un display touch dal quale è possibile impostare la quantità di ricarica (in percentuale) che si intende raggiungere per ogni sessione. Questo wallbox bidirezionale si basa sulla capacità del Silla Prism NG di identificare il veicolo, comunicare con esso in modo da rendere la ricarica più sicura, smart e semplice per ogni utente.

Trattandosi di un’evoluzione del Prism Solar il Silla Prism NG manterrà il sistema di connettività avanzato e la funzionalità grazie alla quale ricaricare il veicolo utilizzando l’energia prodotta in eccesso dal proprio impianto fotovoltaico.

Hotel, B&B, ristoranti e gestori di attività commerciali di ogni tipo potranno invece installare la nuova stazione di ricarica Gemini a due uscite (ciascuna con una potenza massima di 22 kW). La stazione di ricarica per il settore business supporta la tecnologia Plug ‘n Charge grazie alla quale identificare automaticamente il veicolo al momento del rifornimento e la possibilità di completare il pagamento tramite contactless o codice QR (utilizzando il servizio di gestione Charge To It per la gestione degli incassi). Con la colonnina di ricarica Gemini è sempre possibile prevederne la geolocalizzazione e il prezzo al kWh da applicare ai clienti.