Renault, dal 2028 i suoi SUV si ispireranno al concept Embleme

Nonostante l’ottimo riscontro ottenuto sul mercato da Renault 4, Renault 5 e Twingo, con la loro ispirazione retrò, la casa transalpina ha piani molto diversi per gli altri modelli. È stato il responsabile del design dell’azienda, Gilles Vidal, a mettere in chiaro che dal 2028 arriverà un esercito di nuovi veicoli elettrici, i quali non guarderanno al passato, ma al futuro. Modelli che, però, non impediranno di continuare a proporre i grandi classici della casa attualizzandoli, ma sempre con un tocco di nostalgia.

Lo ha fatto nel corso di una articolata conversazione con Autocar, incentrata proprio sui futuri programmi di Renault. Affermando che, in questa ottica, le forme tradizionali dei SUV saranno messe da parte, per dare vita ad una vera e propria rivoluzione stilistica.

I SUV Renault dal 2028 abbandoneranno le forme tradizionali

Per i nuovi SUV in arrivo dal 2028, Renault darà luogo ad un mutamento in termini di design il quale si allontanerà dalle forme tradizionali per questi modelli. Ad affermarlo senza mezzi termini è stato Gilles Vidal, responsabile del design della casa transalpina. E per rendere ancora più chiaro il concetto, ha invitato a guardare con attenzione il concept Embleme, il crossover sportivo e basso presentato quest’anno.

Proprio Embleme può essere considerato la base da cui partire per iniziare ad avere un’idea di cosa attendersi quando le auto elettriche di nuova generazione arriveranno sulla loro nuova piattaforma EV. Queste le parole rilasciate da Vidal, al proposito: “Embleme è una rappresentazione migliore di ciò che riserva il futuro al marchio a livello globale in termini di design e forse di nuove silhouette: forme generose, non troppo minimaliste, ma più semplici di quanto abbiamo fatto di recente su Scenic “.

Lo stesso Vidal ha anche avanzato un’ipotesi, suggerendo che le station wagon, la cui quota di mercato è stata erosa da SUV e crossover, potrebbero influenzare le future sport utility. Oltre ad indicare le sport wagon come “un po’ sexy”, ha anche affermato che le loro linee del tetto basse ma dotate di grandi aree di carico possono rivelarsi ideali per i veicoli elettrici. A renderle tali il fatto che questi ultimi devono riuscire a bilanciare due priorità, ovvero la praticità e l’autonomia di guida.

Il sentimento contrario ai SUV di Parigi sarebbe ingiustificato

Proprio per quanto riguarda i SUV, negli ultimi mesi si è registrata una vera e propria offensiva istituzionale contro di loro che ha avuto come epicentro Parigi. Ovvero la città natale della sua casa automobilistica, quindi da tenere nel debito conto nel varo dei nuovi piani di Renault.

Vidal ha riconosciuto che questo sentimento è stato preso in considerazione durante il processo di progettazione, ma ritiene che tale odio sia ingiustificato. Queste le sue affermazioni al proposito: “C’è ancora una grande lotta contro i SUV in linea di principio, ma direste la stessa cosa dei MPV? Hanno lo stesso peso, hanno gli stessi motori, le stesse emissioni di CO2. Ma nessuno criticherebbe mai un MPV, un rispettabile prodotto di famiglia. Chi siamo noi per criticare auto dall’aspetto aggressivo?”

Occorre comunque sottolineare che se il team coordinato da Vidal si sta sforzando di escogitare qualcosa di completamente nuovo, nel preciso intento di sostituire le forme familiari dei SUV Renault, ciò non si traduce automaticamente in un abbreviamento della vita di Renault 4, 5 e Twingo.

Anzi, ha descritto il trio alla stregua di classici “senza tempo” e ha affermato che nei piani della casa si evolveranno lentamente, indicando come esempio la 500 della Fiat, anch’essa chiaramente ispirata al passato. Intanto, però, il futuro incombe e la casa transalpina non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparata alle sfide che porrà, anche in termini stilistici. E il concept Embleme può sicuramente essere considerato un primo segnale in tal senso.