Renault annuncia la svolta per il design degli interni: “Forniremo soluzioni innovative”.

Renault è una delle aziende più seguite del settore automobilistico. A farne un punto di riferimento il rinnovamento della sua linea di design, la messa a punto meccanica dei modelli proposti e la riuscita della dinamica. Proprio per questo motivo al recente Salone dell’Auto di Parigi la presentazione della nuova Embleme, un concept che guarda espressamente al futuro ha suscitato grande attenzione mediatica.

Ora, Gilles Vidal, responsabile per il design del gruppo transalpino, ha rilasciato un’intervista al media britannico Autocar, da esaminare con la stessa attenzione. Al suo interno, infatti, ha dettagliato gli importanti progressi che la società francese ha deciso di introdurre nei suoi modelli futuri. Nello specifico, affermando che a partire dal 2028 arriverà la nuova generazione di veicoli elettrici, destinati a usufruire di una linea di design rinnovata, sia esterna che interna.

“Forniremo soluzioni innovative”: parola di Gilles Vidal

“Forniremo soluzioni innovative praticamente in tutto, compresi gli interni e l’interazione con l’utente”: questa l’assicurazione di Vidal, nel corso della conversazione con Autocar. Il riferimento è al fatto che tra qualche anno i modelli elettrici dovranno essere più coinvolgenti. Ad aprire opportunità in tal senso sarà in particolare la cabina che è stata presentata con il concept di Embleme. Un modello destinato a generare un cambiamento radicale nel design e nell’immagine dell’abitacolo.

Tra le tante novità previste in tal senso, il ruolo cui sarà destinato lo schermo. Panoramico e posizionato sulla plancia, andrà a percorrerne quasi per intero la larghezza. Tanto da servire come strumentazione digitale o infotainment per il copilota. Inoltre, andrà a comprendere anche un pannello al centro dell’ambiente da cui sarà possibile controllare le funzioni dello schermo principale, così come altri fattori legati al comfort, ad esempio l’aria condizionata o la musica.

Secondo Vidal, proprio tale adozione sarebbe in grado di offrire opportunità uniche in termini di interazione e immersione. Al tempo stesso, sull’onda di una tendenza sempre più evidente, non saranno eliminati i pulsanti fisici. Queste le parole di Vidal, al proposito: “Vogliamo mettere i pulsanti fisici in alto. Creeremo una gerarchia tra tutte le cose che devono essere fatte in una macchina”. Per poi aggiungere: “Per la prossima generazione di interni dobbiamo capire cosa è intelligente fare con un pulsante, tenendo conto dell’evoluzione delle auto e del loro utilizzo. Ciò che è vitale, lo terremo come pulsanti fisici. In questo modo troveremo un equilibrio tra le interazioni fisiche e quelle attraverso lo schermo. Tutti devono essere molto visibili e intuitivi”.

I pilastri per i futuri interni Renault

Da quanto traspare dall’intervista in oggetto, a differenza di altre aziende rivali Renault sembra intenzionata a rinunciare all’inclusione di tutte le funzioni sullo schermo, in modo da ripiegare sui pulsanti fisici. A dettare la linea è la constatazione che accatastare la tecnologia non si traduce in reali vantaggi in termini di facilità del suo utilizzo.

Una constatazione che sembra del resto in linea con quanto sta accadendo presso altre cause. A partire da Hyundai, che nei propri modelli destinati al mercato statunitense sta tornando ai pulsanti fisici al posto di touchscreen che sono guardati ormai con aperto fastidio da molti conducenti.

Detto ciò, i futuri interni della Renault dovrebbero essere caratterizzati da alcuni pilastri fondamentali, il primo dei quali è quello teso a evitare distrazioni al volante, proponendo ai guidatori funzioni più semplici e dirette. Cui si andranno a mixare la bontà del sistema audio tramite la presenza di altoparlanti di alta qualità, comandi vocali destinati a integrare l’intelligenza artificiale, touch screen resi più semplici dall’offerta di funzioni più dirette e l’integrazione dei Widget, in maniera tale da poter avere sotto controllo le informazioni principali di un’applicazione.

Una serie di caratteristiche tali da prefigurare una vera e propria svolta. A testimoniarla, in particolare, sarà la nuova generazione di auto elettriche destinata ad essere lanciata nel 2028.