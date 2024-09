Renault 17, il concept che vedremo al Paris Motor Show

Tempo di vecchie glorie, ma non solo. Negli anni ’70, la Renault 17 era nata come un incrocio tra una coupé e una station wagon, arrivando a diventare uno dei modelli più noti del marchio. Adesso è tempo di recuperare un nome prestigioso in vista di una nuova idea. Renault, infatti, propone una rivisitazione in chiave moderna in “versione Electromod”.

Al posto del motore a benzina 1.6 a trazione interiore, la nuova versione è dotata di un propulsore elettrico da 272 CV montato sull’asse posteriore. Tale motore potrebbe essere una variante dell’unità “e-PT-200kW” che Renault prevede di integrare nelle sue auto elettriche dal 2027. Sviluppato insieme a Valeo e presentato nell’autunno del 2023, non sono presenti magneti permanenti né terre rare, come i precedenti motori sincroni.

Questo motore opera a 800 volt, una novità per Renault. Grazie alla sua potenza, la Renault 17 Electric Restomod x Ora Ito (nome completo del concept) offre prestazioni superiori rispetto alla versione a combustione originale, che con i suoi 107 CV impiegava circa 10 secondi per accelerare. Negli anni ’70, quella velocità era considerata ottima, ma oggi è piuttosto modesta.

Il peso originario della Renault 17 non superava di molto la tonnellata, mentre la versione elettrica dovrebbe pesare circa 1,4 tonnellate. E per fortuna che ci pensa il telaio in carbonio a renderla più leggera rispetto a una Renault Megane E-Tech Electric, che arriva a circa 1,7 tonnellate.

Il design della vettura è stato curato in collaborazione con il noto designer francese Ora Ito. Le linee spigolose sono un richiamo al modello originale, ma molte caratteristiche sono state rivisitate. Ad esempio, non c’è un montante del tetto dietro il finestrino anteriore, ci sono i fari gialli tipici delle auto francesi dell’epoca, anche se nella versione Electromod sono rettangolari anziché rotondi. Le porte, i finestrini e il sottoscocca sono quelli della Renault originale, ma l’auto è più bassa e più larga di 17 cm.

Gli interni richiamano gli anni ’70, con forme audaci per volante e strumentazione, oltre a una combinazione di marrone e beige, tipica dell’epoca. Troveremo il concept della Renault 17 Electromod al Salone dell’Automobile di Parigi a ottobre, dove sarà presente anche la R4 elettrica di produzione. Va detto, però, che non è previsto che la Renault 17 venga prodotta in serie.