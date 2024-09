Auto elettriche, la Germania fa un passo indietro e torna agli incentivi

La Germania è stata molte volte al centro del dibattito europeo sull’atteggiamento nei confronti della transizione alla mobilità elettrica. Infatti, il Paese motore d’Europa è stato protagonista di una importante riduzione degli incentivi per l’acquisto di auto elettriche. Tuttavia, il governo ha annunciato un mese fa un nuovo pacchetto di agevolazioni fiscali che adesso affronteranno la decisione del Consiglio federale. Aria di ripensamenti?

Due principali misure mirano a stimolare l’acquisto di veicoli elettrici da parte delle aziende. Potrebbe essere approvato un “trattamento fiscale” più favorevole e l’aumento del tetto massimo per il coinvolgimento negli sgravi fiscali delle auto elettriche aziendali, che passa da 70.000 a 95.000 euro. Mercoledì scorso si è compiuto un passo importante verso l’attuazione di queste misure, con l’approvazione da parte del governo dell’inclusione di tali disposizioni nella legge sullo sviluppo fiscale (SteFeG).

Il progetto di legge, al momento approvato dal Consiglio dei Ministri, sarà sottoposto al Consiglio federale per una decisione definitiva entro fine settembre. Le nuove misure permetterebbero alle aziende di beneficiare di un ammortamento speciale, che permetterà di dedurre fiscalmente l’acquisto di veicoli elettrici in sei anni, con una detrazione iniziale del 40%. Tale strumento si applicherebbe agli acquisti effettuati tra luglio 2024 e dicembre 2028.

C’è anche una misura riguardante la tassazione agevolata per i dipendenti che utilizzano un’auto aziendale elettrica. Questa agevolazione era disponibile solo per auto elettriche con un prezzo di listino lordo fino a 70.000 euro, ma il nuovo limite sarà di 95.000 euro per gli acquisti effettuati a partire da luglio 2024.

Le misure, se applicate, avranno effetto retroattivo una volta introdotte. Il governo prevede di stanziare circa 585 milioni di euro per queste agevolazioni fiscali nel 2025, con un incremento progressivo che porterà il budget a 650 milioni di euro entro il 2028. Lo Spiegel arriva a citare una cifra inferiore di 540 milioni entro il 2028.

Non c’è dubbio che l’approvazione di queste misure è anche una risposta alle recenti preoccupazioni sollevate da Volkswagen, che ha ventilato l’ipotesi di chiusure di stabilimenti e licenziamenti in Germania, a causa della ridotta redditività nel mercato delle auto elettriche.