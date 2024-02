Porsche Taycan, il restyling che fa sognare: un’auto elettrica da urlo

La Porsche Taycan si aggiorna. Il restyling della berlina elettrica si concentra sulle prestazioni, sull’efficienza e sull’autonomia, segnando l’inizio di una nuova fase commerciale per un modello centrale nella strategia di Zuffenhausen. Più potente ed efficiente, il bolide della Cavallina raggiunge standard prestazionali mai toccati finora. In seguito all’opera di aggiornamento, offre fino a 952 CV e 678 km di autonomia, con un incremento del 35% rispetto al modello precedente. La versione di base vanta ora 408 CV e 678 km di autonomia, mentre per la Turbo S sono dichiarati 952 CV e 630 km.

Prestazioni al top per la Taycan: il restyling supera ogni aspettativa

Attraverso un lavoro certosino finalizzato all’ottimizzazione di un veicolo già spettacolare, i progettisti confidano di ottenere il favore del mercato. Nel piano di elettrificazione, la Porsche Taycan è stata la prima BEV nella storia della Casa, cui si è aggiunta recentemente la Macan, il popolare SUV compatto. Le modifiche apportate sotto il profilo tecnico includono nuove batterie di maggiori dimensioni e efficienza, un “cuore pulsante” collocato sull’asse posteriore ridisegnato e soluzioni aerodinamiche avanzate, completando un pacchetto di prim’ordine. La potenza di ricarica è stata aumentata a 320 kW, consentendo di recuperare 315 km di autonomia in soli 10 minuti.

Un altro aspetto cruciale del lavoro di aggiornamento è la guida, con sospensioni ad aria di serie e l’opzione del Porsche Active Ride, per un controllo più preciso che mai. E per gli interni? La strumentazione ha ricevuto un aggiornamento generale, con un nuovo sistema di infotainment e ampie possibilità di personalizzazione per il conducente. Per quanto riguarda gli esterni, il punto focale riguarda i fari Matrix, disponibili anche in inediti HD Matrix da 32.000 pixel per lato, frutto dell’ingegno e della costante ricerca di perfezione di un’icona assoluta della mobilità.

Dire Porsche significa parlare di mito. Le eccezionali prestazioni ottenute dal brand assicurano un futuro radioso. Per quanto riguarda il listino prezzi, il restyling è disponibile in tre varianti di carrozzeria: berlina, Cross Turismo e Sport Turismo, con le prime consegne previste durante la stagione primaverile. Il listino prezzi parte da 105.530 euro, un investimento importante giustificato dal marchio attraverso un’attenzione ai minimi dettagli. Il team incaricato del restyling ha lavorato intensamente partendo dalle soluzioni più apprezzate. Le qualità dell’esemplare rappresentano un significativo passo avanti in termini di rendimento su strada, ottimizzazione dei consumi e tenuta, confermando la vettura come una delle full electric ad alte prestazioni più avanzate attualmente in circolazione.