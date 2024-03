TechArt GTstreet R Touring: un capolavoro di performance e stile

Un’esclusiva limited edition di 25 esemplari: TechArt GTStreet R Touring costituisce il non plus ultra del lusso e delle performance della rinomata azienda tedesca. Basata sulla Porsche 911 Turbo S, il bolide in questione va ben al di là del semplice aggiornamento, bensì si eleva allo status di opera d’arte in movimento, concepita affinché faccia battere il cuore agli amanti delle alte prestazioni.

TechArt GTstreet R Touring: 25 esemplari di Porsche 911 ancora più esclusivi con performance e stile

Il kit aerodinamico preparato prevede un’ampia implementazione di componenti in fibra di carbonio, che, oltre a ottimizzare l’efficienza aerodinamica in virtù di un peso ridotto, sottolineano il carattere aggressivo e irresistibile del bolide. È da quaranta (lo ripetiamo: 40!) elementi distintivi, tra cui paraurti anteriore e posteriore personalizzati, cofano aero in carbonio, parafanghi leggeri con estrattori d’aria integrati, estensioni degli archi ruota, minigonne, prese d’aria laterali in carbonio e uno nuovo spoiler del “lato B” leggero, a tutto vantaggio sia della deportanza sia dell’aerodinamica ad andamenti sostenuti.

Gli elaboratori vantano un’eccellente fama, maturata e consolidata negli anni di onorata servizio, vissuti sempre al centro della scena. Chi opera nel team promette di regalare delle prestazioni scintillanti in qualsiasi bolide. Qui il punto saliente consiste ne powerkit TA092/T1.1, che incrementa la potenza della 911 Turbo S originale di 60 CV, per una potenza totale di 710 CV e 900 Nm di coppia motrice massima.

Se c’è la volontà di alzare ulteriormente il tiro, verso vette di magnificenza assoluta, esiste l’upgrade TA092/T2.1, il più potente mai offerto da TechArt, capace di “iniettare” 150 CV e 150 Nm aggiuntivi, pari a 800 CV e 950 Nm complessivi. Con tale configurazione da brivido, il veicolo scatta da 0 a 100 km/h in appena 2,5 secondi e tocca una velocità di picco di 350 km/h. Se la proposta di base era già arrembante, la soluzione studiata dal tuner incrementa le capacità del bolide, a garantire un piacere fuori dal comune.

In confronto all’esemplare originale, la carreggiata anteriore aumenta di 30 mm e i cerchi in lega TechArt Formula VI forgiati da 20/21 pollici garantiscono una stabilità e un’agilità sbalorditivi. Per vivere il massimo delle emozioni, TechArt implementa molle sportive che abbassano il mezzo di 25 mm o, in alternativa, un kit per un range di abbassamento regolabile da 5 a 30 mm. Al fine di ottimizzare la praticità, è disponibile un sistema di sollevamento opzionale dell’asse anteriore denominato TechArt Noselift.

La cura maniacale si ravvisa anche negli interni, dove l’artigianalità sposa il lusso. Pelle, Alcantara, fibra di carbonio a vista e alluminio creano un ambiente raffinato e avvolgente. Il volante sportivo TechArt concepito ad hoc è il punto esclusivo di un vero e proprio gioiello, che costa come tale: la cifra minima da sborsare ammonta a 98.250 euro.