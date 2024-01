Porsche Macan non ha più segreti, ecco cosa ha svelato all’evento

A distanza di 10 anni dalla versione originale, ecco la Porsche Macan EV, la variante elettrica di un fortunato modello. La presentazione si è svolta proprio poche ore fa, e siamo finalmente pronti a fare il punto della situazione su quel che l’azienda tedesca ha mostrato.

La nuova versione EV

Il debutto arriva con due propulsori elettrici che le permetteranno di conquistare il segmento dei SUV elettrici di lusso senza rinunciare alla sua caratteristica vena sportiva. L’estetica si presenta senza fronzoli e con uno stile pulito e innovativo da coupé sportiva. Porsche offrirà la Macan EV con due diverse trasmissioni elettriche. Avremo la Macan 4 base dotata di 402 cavalli e in grado di fare da 0 a 100 in 4,9 secondi. C’è poi la Macan Turbo che invece arriva a ben 630 cavalli. L’accelerazione è davvero brutale, in 3,1 secondi arriva a 100 da ferma. Entrambi i modelli utilizzano la trazione integrale, grazie ad una configurazione a doppio motore.

I due motori elettrici raccolgono energia da una batteria agli ioni di litio da 100 kWh (95 kWh utilizzabili), che fa parte della Premium Platform Electric (PPE). Si tratta di una piattaforma, utilizzata da Porsche per la prima volta, e sviluppata in collaborazione con Audi. Insomma, l’attesa per il grande evento dedicato alla presentazione di questo nuovo modello sembra davvero essere stata ripagata. Per quanto riguarda l’autonomia, nessuna info è stata rilasciata da Porsche, ma immaginiamo possa offrire dati competitivi. E infatti dotata di ricarica veloce (21 minuti per arrivare all’80%).

Porsche Macan EV svelata

Eleganza, sicurezza, potenza e stile. I quattro punti cardine del marchio Porsche sembrano essere stati rispettati anche con questa nuova Macan EV. Comfort e prestazioni sono garantiti dalle sospensioni pneumatiche Porsche Active Suspension Management. Gli ammortizzatori hanno la tecnologia a due valvole e consentendo al guidatore di personalizzare l’auto secondo i propri gusti. La la trazione integrale è di serie. Il sistema Porsche Traction Management funziona cinque volte più velocemente di un normale sistema di trazione integrale ed è in grado di eliminare lo slittamento delle ruote in soli 10 millisecondi. Jorg Kerner, vicepresidente della linea di prodotti, ha affermato: “Grazie alla posizione del sedile particolarmente sportiva e al baricentro basso, nonché alla dinamica di guida e alla precisione dello sterzo impressionanti, la nuova Macan offre una vera sensazione di auto sportiva”.

Gli crediamo sulla parola, del resto chi l’ha testata alla guida non ne è rimasto affatto deluso. Conferme interessanti anche per il design, in perfetto stile Porsche. Parole d’elogio anche per l’aerodinamicità, poiché secondo gli esperti è uno dei SUV più efficienti da questo punto di vista. L’estetica si presenta forte e dinamica, ma allo stesso tempo elegante e raffinata, come possiamo vedere dalle foto rilasciate in occasione dell’evento di presentazione. Ricorda una grande berlina per certi aspetti, mentre la versione Turbo ne acquista in robustezza grazie ad accenti sulle portiere e rivestimenti neri sui passaruota. I grandi gruppi ottici sulla parte superiore del cruscotto anteriore sono DRL, con i fari nascosti più sotto il paraurti. Infine, il logo è posizionato nella barra luminosa.

Ultimo capitolo dedicato agli interni: è possibile avere fino a tre display, due standard e uno opzionale per passeggero. Il quadro strumenti è da 12,6 pollici, mentre il display centrale è da 10,9 pollici. Tecnologia alla massima potenza con il nuovo sistema Driver Experience di Porsche che offre la realtà aumentata. Il sistema di infotainment aggiornato, basato sul sistema operativo Android Automotive, è compatibile con Apple CarPlay e risulta molto più intuitivo del modello precedente. Costo? In Italia, i prezzi partono da 88.187 euro per la Macan 4 e da 121.242 euro per la Macan Turbo. Le consegne sono previste per la seconda metà di questo 2024.