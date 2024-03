Porsche Boxster: le nuove foto spia svelano ulteriori dettagli dell’elettrica

Il debutto della nuova Porsche Boxster elettrica è previsto entro il 2025. La casa automobilistica tedesca sta svolgendo i test sul suo prossimo veicolo elettrico a batteria (BEV), attualmente in fase di sviluppo. Negli ultimi giorni alcuni prototipi camuffati della roadster elettrica sono stati avvistati durante sessioni di prova nelle condizioni estreme invernali del Nord Europa. Si tratta di test fondamentali per valutare la resilienza e l’efficienza della meccanica sotto stress termico estremo, un aspetto fondamentale per le vetture elettriche per testare la gestione della batteria e l’efficacia della ricarica con temperature fredde.

Porsche Boxster: arrivano conferme sul design della nuova elettrica

Le ultime immagini spia rivelano una Boxster elettrica con una carrozzeria camuffata, ma non del tutto, offrendo un’anteprima più chiara delle sue caratteristiche estetiche. È possibile notare, ad esempio, che i fari sembrano riflettere il design adottato dalla Taycan e dalla nuova Macan elettrica, suggerendo una coerenza stilistica all’interno della gamma elettrica di Porsche. Anche la parte posteriore svela gruppi ottici a LED di forma sottile e orizzontale, oltre a un portellone dedicato alla ricarica.

Nonostante le immagini recenti non forniscano dettagli sugli interni, foto precedenti mostravano somiglianze con l’abitacolo della nuova Macan elettrica. Ci sarà quindi un cruscotto dominato da un ampio display digitale per la strumentazione, affiancato centralmente da un touchscreen per l’infotainment. Sotto quest’ultimo, si troveranno comandi fisici essenziali, bocchette di aerazione, e connettività USB, mentre i comandi per la climatizzazione e il riscaldamento dei sedili verranno posizionati sul tunnel centrale.

Sul fronte meccanico le specifiche non sono state ancora rivelate. Tuttavia, è diffusa l’ipotesi che Porsche possa optare per una disposizione centrale del pacco batterie, posizionato strategicamente dietro al posto guida ma avanti all’asse posteriore, per emulare la dinamica di guida delle sue iconiche vetture con motore centrale. Maggiori dettagli emergeranno via via che ci si avvicina alla presentazione di questo nuovo modello elettrico che entrerà a breve nella gamma del brand e permetterà a Porsche di avvicinarsi sempre più all’era dell’elettrificazione. Nelle ultime ore il brand tedesco ha pubblicato anche il primo teaser della nuova Taycan Turbo GT elettrica.