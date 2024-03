Porsche Taycan: la versione Turbo GT debutterà l’11 Marzo

All’inizio di Febbraio, Porsche ha svelato il restyling della Taycan, introducendo non solo piccoli rinnovamenti estetici ma anche un incremento di potenza, una maggiore autonomia e tempi di ricarica ottimizzati. Nonostante ciò, non era stato rivelato alcun dettaglio sul lancio di una nuova variante ad alte prestazioni della Taycan, che secondo alcune voci sarebbe dovuta chiamarsi Turbo GT.

Sembra però che sia arrivato il momento anche per la nuova berlina sportiva elettrica, con Porsche che ha diffuso un teaser sui propri canali social, anticipando il debutto della “Taycan più dinamica mai realizzata” previsto per l’11 marzo.

Porsche Taycan: la versione “più dinamica mai realizzata” farà il suo debutto il prossimo 11 Marzo

Il teaser, pur lasciando la vettura in penombra, mette in evidenza due dettagli rivelatori: uno spoiler posteriore prominente e la silhouette di un pilota in tenuta da corsa, segnali che lasciano pensare ad un modello progettato per eccellere nella guida sportiva. Già a gennaio, un’anteprima delle capacità straordinarie di questo modello era stato fornito da Porsche, annunciando che una Taycan in versione pre-serie aveva registrato un tempo di 7:07.55 sul tracciato lungo 20,8 km della Nordschleife, migliorando di 26 secondi il record precedente della Taycan sullo stesso circuito.

Lars Kern, pilota e sviluppatore per Porsche, che ha stabilito il nuovo benchmark, sarà uno dei protagonisti dell’evento di presentazione in streaming. La Taycan Turbo GT si vocifera equipaggiata con un powertrain composto da tre motori elettrici, capace di sviluppare oltre 735 kW / 1.000 CV, benché resti da vedere se queste speculazioni corrispondano alla realtà. È doveroso ricordare che l’attuale Taycan Turbo S, già sul mercato, dispone di 700 kW / 952 CV grazie alla funzione overboost.

Oltre a un powertrain potenziato, si prevede che la Turbo GT vantaggi anche di un body kit aerodinamico specifico e di un’attenzione particolare alla messa a punto del telaio e delle sospensioni, per un’esperienza di guida ancora più affinata. L’appuntamento è per lunedì 11 marzo, quando saranno svelati tutti i dettagli di questo modello eccezionale.