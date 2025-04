Perdita storica per Nissan: il futuro della casa giapponese è decisamente incerto

Essere in difficoltà con le finanze potrebbe essere il leitmotiv di Nissan, che si prepara ad annunciare risultati finanziari catastrofici, tra cui una perdita netta storica di diversi miliardi di dollari per l’anno fiscale conclusosi a marzo.

Nonostante non abbia ancora diffuso il bilancio completo, previsto per il 13 maggio, l’azienda giapponese ha anticipato una perdita netta che si aggira tra i 700 e i 750 miliardi di yen, equivalenti a 4,9-5,2 miliardi di dollari, un drastico peggioramento rispetto alla stima precedente, che parlava di una perdita molto più contenuta di circa 560 milioni di dollari.

Questa cifra segna un record negativo per Nissan, che si trova ad affrontare una delle crisi finanziarie più gravi della sua storia. La casa automobilistica ha attribuito gran parte di questo disastro a svalutazioni degli asset, che comportano una riduzione del valore di beni aziendali, con oneri da circa 3,5 miliardi di dollari in Nord America, America Latina, Europa e Giappone. Inoltre, è stato necessario destinare altri 420 milioni di dollari per coprire ulteriori costi di ristrutturazione.

Nissan sta cercando di rimanere a galla in un contesto di drastici cambiamenti strutturali. L’azienda sta cercando di superare il fallimento delle trattative per una fusione da 60 miliardi di dollari con Honda, che sembravano promettenti, ma che sono naufragate a febbraio. Durante i colloqui, Nissan aveva inizialmente pensato di essere un partner alla pari, per poi ritirarsi quando ha scoperto che Honda voleva che diventasse una sua sussidiaria.

Nel frattempo, Nissan ha già annunciato il taglio di 9.000 posti di lavoro e la chiusura di impianti produttivi, cercando di risparmiare oltre 2,5 miliardi di dollari. L’azienda ha anche ammesso di avere difficoltà a sopravvivere da sola e sta cercando attivamente un nuovo partner. Il gigante taiwanese della tecnologia Foxconn ha mostrato interesse a collaborare, ma ha chiarito di preferire una partnership piuttosto che un’acquisizione. Nonostante il fallimento delle fusione con Honda e Mitsubishi, le tre aziende continuano a collaborare nel campo dell’elettrificazione e dello sviluppo software.