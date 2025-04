Supercar in uniforme: Honda NSX entra nella storia delle auto della polizia

Le forze dell’ordine della Prefettura di Mie, in Giappone, hanno recentemente accolto tra le loro fila un mezzo davvero fuori dal comune. Non si tratta delle consuete berline Toyota che solitamente pattugliano i dintorni del celebre circuito di Suzuka, bensì di una supercar da oltre 500 cavalli pronta a garantire sicurezza, ma a tutta velocità. Stiamo parlando di una Honda NSX appositamente preparata per il servizio di polizia.

L’esclusiva sportiva giapponese è stata ufficialmente introdotta con una cerimonia solenne, accompagnata da uno spettacolo musicale dedicato. La NSX si presenta con la classica colorazione bianco-nera tipica delle auto della polizia nipponica, con la scritta “Police” ben visibile su entrambe le portiere e dotata delle tradizionali luci rosse posizionate sul tetto.

Dal valore di circa 154.350 euro al cambio attuale, questa NSX è stata donata generosamente al dipartimento locale da Toshiya Kobayashi, un facoltoso imprenditore immobiliare di 43 anni, noto anche per la sua passione per il mondo delle corse.

Secondo quanto riportato da The Drive, la NSX in uniforme parteciperà a una sfilata in programma a Suzuka prima dell’attesissima gara di SuperGT prevista per agosto.

Questa non è certo la prima volta che una supercar veste la divisa in Giappone: precedentemente, modelli iconici come la Nissan GT-R, la Skyline, la 350Z e la Mazda RX-7 hanno sfoggiato la livrea della polizia giapponese, diventando veri e propri simboli di efficienza e stile. Tuttavia, il primato delle flotte di polizia più spettacolari spetta ancora a Dubai, famosa per mettere su strada autentici capolavori automobilistici come la Bugatti Veyron, la Porsche 918 Spyder e la Lamborghini Aventador.

Anche in Italia, però, la Polizia ha arruolato supercar di lusso. Basti pensare alle Lamborghini Gallardo e Urus, utilizzate per interventi rapidi e operazioni speciali. Con questa nuova Honda NSX in servizio, la polizia di Suzuka non passa di certo inosservata, dimostrando che sicurezza e adrenalina possono andare di pari passo.