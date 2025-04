Rivoluzione Slate Auto, com’è il mini pick-up elettrico finanziato da Jeff Bezos

Giovedì sera, Slate Auto ha svelato il suo primo pick-up elettrico, e se non lo sapeste, potreste pensare che dietro il progetto ci sia un piccolo gruppo di appassionati, piuttosto che il (più che sostanzioso) denaro di Jeff Bezos.

Il nuovo veicolo dell’esordiente startup Slate Auto, un compatto truck a due posti completamente elettrico, sembra infatti pensato per conquistare i puristi della semplicità. E il prezzo? Sorprendentemente accessibile per un elettrico di nuova generazione: si parte da 27.500 dollari, esclusi eventuali incentivi statali.

La novità più nostalgica riguarda però i finestrini manuali. Ebbene sì, nel 2026, sarà ancora possibile acquistare negli Stati Uniti un pick-up con manovelle per i vetri. Un tocco retrò che mancava da tempo, dato che l’ultima volta che abbiamo visto questa caratteristica è stato sulla Jeep Wrangler 2024. Sebbene molti non se ne siano accorti, Jeep offriva ancora l’opzione dei finestrini a manovella su Wrangler e Gladiator fino al model year 2025.

Essendo un veicolo elettrico, naturalmente, il nuovo pick-up Slate Auto non monta un cambio manuale. Quindi, addio alla magia delle cambiate, ma in cambio si guadagna la semplicità di guida tipica degli elettrici. E per chi è stufo di infotainment complessi e cruscotti pieni di display ci sono ottime notizie: niente schermi a bordo. Se volete musica o navigazione, dovrete portarvi il vostro dispositivo esterno.

Questo approccio spartano, niente altoparlanti di serie, pochissimi optional inclusi, è un chiaro richiamo a un’epoca in cui i veicoli erano strumenti pratici e robusti. Riuscirà un pick-up così essenziale a conquistare il mercato dominato da modelli lussuosi e sovradimensionati? Forse no, ma per gli amanti della semplicità e delle dimensioni compatte, Slate Auto rappresenta una vera ventata d’aria fresca.

Chissà, magari se il pick-up avrà successo, anche altri costruttori seguiranno l’esempio, riportando caratteristiche vintage come i finestrini manuali e dimensioni più contenute. Certo, immaginare i manager Jeep in riunione a discutere il ritorno della manovella è forse anche troppo.