Peralta S, il capolavoro retro-futuristico disegnato dallo studio Giugiaro

Immaginando una Maserati MC20 che si fonde con il DNA di una leggenda degli anni Settanta, possiamo certamente scorgere un’opera d’arte su quattro ruote. È stata presentata la Peralta S, un’esclusiva one-off firmata GFG Style e nata sotto la direzione creativa di Fabrizio Giugiaro. Se il nome suona familiare, è perché porta avanti l’eredità del padre, il mitico Giorgetto Giugiaro, autore di icone intramontabili del design automobilistico.

L’ultima meraviglia a tiratura unica è un omaggio alla leggendaria Boomerang, il prototipo avveniristico che negli anni Settanta fece impazzire gli appassionati di tutto il mondo. Ma la Peralta S non è solo nostalgia, è anche un concentrato di tecnologia, potenza e un’estetica assolutamente fuori dal comune.

Sotto il cofano batte il cuore ruggente della Maserati MC20. A maggior ragione, vale la pena ribadire che la Peralta S non è solo un esercizio di stile. Questa hypercar cela il motore V6 Nettuno 3.0 biturbo da 630 cavalli con uno 0-100 km/h in appena 2,9 secondi per una velocità massima oltre i 325 km/h. Questa, infatti, non è solo un’auto da esposizione, ma una belva capace di far mangiare la polvere a molte supercar più blasonate.

Ciò che rende la Peralta S assolutamente unica è la sua carrozzeria in alluminio, completamente ripensata per evocare le geometrie spigolose della Boomerang, ma con un twist futuristico. Inoltre, l’intera parte centrale dell’auto si solleva per regalare un accesso scenografico all’abitacolo. Non si può ignorare anche la superficie a specchio che si fonde perfettamente con i vetri, dando l’impressione di un corpo unico, senza interruzioni. Il look complessivo sembra uscito direttamente da un film di fantascienza anni Ottanta.

La Peralta S è anche un capolavoro aerodinamico, con dettagli in fibra di carbonio che ottimizzano il flusso d’aria e migliorano la deportanza. Da notare lo splitter anteriore per incollare l’auto all’asfalto, le minigonne laterali per un profilo ancora più aggressivo, l’ala posteriore per massima stabilità alle alte velocità.

Anche gli interni sono stati completamente ridisegnati, con materiali pregiati e dettagli esclusivi. La plancia è stata rivestita con nuove finiture di lusso, mentre i sedili sono stati riprogettati per offrire un mix perfetto tra comfort e contenimento in curva. Il volante sfoggia orgogliosamente la “P” di Peralta, un simbolo che certifica l’unicità di questa creazione.

Fabrizio Giugiaro ha preso ispirazione dal capolavoro del padre, la Boomerang, per creare qualcosa che racconta una storia. In un mondo in cui le auto sportive sembrano tutte uguali, la Peralta S è una ventata di follia e genialità.