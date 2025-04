Renault Austral, l’aggiornamento del 2025 è la risposta francese ai giganti del mercato SUV

Renault ha deciso di fare sul serio e lancia nella mischia il nuovo Austral aggiornato per il 2025, un SUV compatto con stile rinnovato, tecnologia avanzata e motori ibridi super efficienti. La Casa francese vuole dare filo da torcere ai big del segmento C e riconquistare il cuore degli automobilisti europei.

Costruito in Spagna, l’Austral è una pedina fondamentale nel piano industriale Renaulution e si inserisce nella strategia SUV della casa francese accanto ai fratelli maggiori Rafale e Espace. Il modello 2025 sfoggia un’estetica più audace e moderna. Il frontale adotta il nuovo linguaggio stilistico Renault, con una calandra impreziosita da losanghe in rilievo, gruppi ottici LED high-tech e paraurti scolpiti che regalano una presenza scenica notevole. La firma luminosa è inedita con DRL a semi-losanga e fari posteriori ispirati al tangram, per un look che sembra uscito da un concept car futuristico.

Sono disponibili per il nuovo corso dell’Austral anche altri colori, tra cui Blu Oltremare, Bianco Nacré satinato e tetto nero Etoilé bi-tono già dall’allestimento Techno. C’è anche la versione Esprit Alpine per chi ama lo stile sportivo, con dettagli aggressivi e cerchi fino a 20 pollici.

Appena entri a bordo, capisci subito che Renault ha alzato l’asticella. L’abitacolo è rifinito con materiali di qualità superiore, le sellerie riciclate sono piacevoli al tatto e i sedili anteriori sono stati ridisegnati per offrire un supporto ottimale anche nei viaggi più lunghi. Ma il vero salto è nella tecnologia. Una telecamera nel montante sinistro identifica chi entra e regola in automatico sedile, retrovisori, impostazioni multimediali e persino l’interfaccia Google OpenR. Il tutto mantenendo i dati al sicuro, senza trasmissione online.

L’Austral 2025 porta la connettività a un nuovo livello con il sistema OpenR Link e l’integrazione nativa di Google. Non manca la navigazione con Google Maps integrata Google Assistant per gestire l’auto con la voce Google Play Store con oltre 50 App, tra cui Nextory, Canal+ e Podium. A completare il tutto, un display digitale da 12” e un head-up display da 9,3”.

L’aggiornamento di casa Renault non è solo bello da vedere, ma anche intelligente nei consumi. Due le opzioni ibride. Il Full Hybrid E-Tech 200 CV, dotato di un 1.2 tre cilindri turbo con due motori elettrici, per uno 0-100 km/h in 8,4 secondi e consumi record da 4,7 l/100 km WLTP. Il Mild Hybrid 160 CV offre un motore 1.3 turbo benzina con batteria da 12V, per un’accelerazione 0-100 km/h in 9 secondi e una media di 6,2 l/100 km.

Tra i sistemi di sicurezza, ben 32 ADAS pronti a proteggerti in ogni situazione. I più importanti, l’Active Driver Assist e il My Safety Switch, con cui si possono attivare ben cinque sistemi ADAS con un solo pulsante. E non mancano frenata automatica d’emergenza, rilevamento angolo cieco, assistenti di parcheggio e allerta per uscite di corsia e da parcheggio.