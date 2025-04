Auto più vendute in Italia: la classifica di marzo 2025

Il mercato automobilistico italiano mostra segnali di ripresa dopo un avvio del 2025 complicato. Dopo due mesi in territorio negativo, marzo 2025 segna un’inversione di tendenza con 172.223 immatricolazioni, registrando una crescita del 6,2% rispetto alle 162.140 unità di marzo 2024. Nonostante questa ripresa, il primo trimestre si chiude comunque con un bilancio leggermente negativo (-1,6%), totalizzando 443.906 immatricolazioni contro le 451.320 dello stesso periodo del 2024.

Mercato auto italiano: svolta positiva a marzo 2025 dopo un inizio anno difficile

I veicoli a benzina hanno registrato 46.220 immatricolazioni con un calo del 9,5% rispetto a marzo 2024 e una quota di mercato del 26,7%. Il diesel continua il suo drastico calo con 17.751 veicoli, segnando una flessione del 28,7% e riducendo la propria quota di mercato al 10,2%. In controtendenza il GPL che mostra una leggera crescita del 3,2% con 13.431 unità immatricolate, raggiungendo il 7,7% del mercato.

Per quanto riguarda le ibride (Full e Mild Hybrid), queste si confermano protagoniste indiscusse con 78.796 immatricolazioni, in forte crescita del 23,3% e una quota di mercato dominante del 45,4%. Le Plug-in Hybrid totalizzano 7.841 unità vendute, con un notevole incremento del 37,4% e una quota del 4,5%. Eccellente performance per le elettriche pure con 9.393 immatricolazioni, in aumento del 75,1% e una quota di mercato del 5,4%.

Di seguito le classifiche dettagliate dei modelli più venduti a marzo 2025 in Italia per ciascuna categoria di alimentazione.

Auto Ibride

Fiat Panda: 12.581

Toyota Yaris: 3.784

Toyota Yaris Cross: 3.735

Nissan Qashqai: 3.581

Ford Puma: 2.916

Fiat 600: 2.695

Jeep Avenger: 2.478

Kia Sportage: 2.080

Peugeot 208: 1.800

Peugeot 3008: 1.666

Auto benzina

Citroen C3: 4.740

Opel Corsa: 3.075

Peugeot 208: 2.997

Volkswagen T-Cross: 2.344

MG ZS: 2.336

Jeep Avenger: 2.241

Toyota Aygo X: 2.032

Volkswagen Taigo: 1.724

Nissan Juke: 1.638

Volkswagen T-Roc: 1.581

Auto diesel

Alfa Romeo Tonale: 1.469

Volkswagen Tiguan: 1.465

Mercedes GLA: 1.175

Volkswagen T-Roc: 929

Audi Q3: 911

BMW X1: 880

Volkswagen Golf: 855

Ford Focus: 849

Fiat Tipo: 587

Audi A3: 584

Auto GPL

Dacia Sandero: 4.610

Dacia Duster: 2.169

Renault Captur: 1.497

Renault Clio: 1.008

DR 5.0: 887

Dacia Jogger: 537

Kia Picanto: 314

Kia Sportage: 284

Kia Stonic: 235

EVO 6: 233

Auto elettriche

Tesla Model 3: 1.565

Dacia Spring: 655

Tesla Model Y: 649

Citroen e-C3: 373

Renault 5: 315

Audi Q4 e-tron: 310

BMW iX1: 283

Mercedes EQA: 261

Jeep Avenger: 238

Fiat Grande Panda: 233

Auto Plug-In