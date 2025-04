E se Honda facesse sul serio? Il rendering della nuova CR-X fa sognare

La Honda CR-X è sparita dai radar nel lontano 1999, ma a quanto pare non è mai uscita dal cuore degli appassionati. E ora, grazie alla magia della grafica digitale, un artista estone ha fatto impazzire il web con un rendering spettacolare di come potrebbe essere una CR-X moderna. Se Honda dovesse mai decidere di farla davvero, segneremmo il ritorno di questa icona dopo 27 anni di assenza, facendo scattare in piedi fan e potenziali acquirenti.

Lanciata nel 1983 come derivata della Honda Ballade, la CR-X si fece subito amare per il suo design grintoso e le sue prestazioni da piccola peste. La seconda generazione, arrivata nel 1987, mantenne la formula vincente della coupé 2+2, anche se i sedili posteriori erano più decorativi che altro.

Nel 1992, Honda stravolse tutto con la CR-X del Sol, dotata di tettuccio elettrico retrattile per regalare ai piloti il brivido della guida all’aria aperta. In questo modo, la magia della CR-X originale si perse per strada, e nel 1999 il modello venne mandato in pensione. Ma oggi c’è qualcuno che sogna un ritorno e lo fa in grande stile.

Il designer digitale Rain Prisk ha messo mano alla matita (digitale) e ha reinventato la CR-X con un look spigoloso e aggressivo, ispirandosi alla Honda CR-Z, l’erede spirituale mai realmente apprezzata. Il suo concept richiama le linee della prima e seconda generazione, con un posteriore hatchback e una coda tronca che fa battere il cuore ai nostalgici. Rispetto alla Del Sol, questa nuova versione direbbe addio al tettuccio open-top per tornare alla classica coupé compatta.

Nel suo design ripensato troviamo fari anteriori affilati e fanali posteriori orizzontali, come la seconda generazione, aerodinamica aggressiva, con dettagli sportivi che sembrano pronti per la pista e scarico centrale, perché una sportiva che si rispetti deve anche farsi sentire.

Sui social e nei forum di appassionati, il rendering di Prisk ha raccolto commenti decisamente nostalgici. C’è chi già immagina di metterci le mani sopra e chi prega Honda di trasformare questo concept in realtà. D’altronde, le riedizioni di modelli storici vanno di moda e, con il giusto mix di tecnologia moderna e DNA originale, una nuova CR-X potrebbe davvero spopolare. Anche il mondo dell’aftermarket potrebbe cavalcare l’onda, creando kit estetici e componenti ispirati alla CR-X per chi vuole personalizzare la propria auto.

Sappiamo che riportare in vita una leggenda non è facile. Bisogna bilanciare nostalgia e innovazione, offrire prestazioni all’altezza senza sacrificare sicurezza ed efficienza. Ma se c’è un marchio che potrebbe farlo bene, è proprio Honda. Resta da vedere se dalle scrivanie della casa giapponese arriverà mai una CR-X 4.0.