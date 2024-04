Nissan X-Trail N-Trek, il SUV con motore e-POWER per l’avventura

Il celebre SUV Nissan si rinnova con una versione che richiama il settore dell’off-road: ecco l’X-Trail N-Trek. Dopo il restyling del Qashqai è il turno dell’X-Trail. Tante le novità per un modello espressamente sviluppato per esaltare il carattere avventuroso dell’X-Trail, il crossover pensato per le famiglie.

L’avventura per le famiglie: ecco il Nissan X-Trail N-Trek

Questa nuova versione prevede diverse novità anche a partire dal design che gli donano un aspetto imponente e ancora più robusto. Questo emerge innanzitutto dal frontale di colore scuro con la finitura che circonda la griglia V-Motion (di colore cromato sugli altri allestimenti) e dal lato inferiore dei paraurti che prevedono una finitura di colore canna di fiducia. Il design esterno prevede anche le calotte degli specchietti retrovisori di colore nero e la presenza di fendinebbia a LED ora integrati nella parte inferiore del paraurti inferiore.

La carrozzeria della Nissan X-Trail N-Trek sarà disponibile nelle colorazioni metallizzate Dark Metal Grey e Diamond Black e nei colori perlati Champagne Grey, Ceramic Grey e Pearl White. Sono disponibili anche configurazioni bicolore con tetto nero a contrasto per le colorazioni Pearl White, Ceramic Grey e Champagne Grey.

Una delle particolarità di questa versione è la presenza del propulsore e-Power, ovvero un motore elettrico che muove le ruote e un motore termico con rapporto di compressione variabile che si occupa della produzione di energia elettrica.

Il Nissan X-Trail N-Trek è inoltre disponibile con la trazione integrale e-4FORCE (un brevetto Nissan) che prevede un motore elettrico per ogni asse, un sistema che regola la forza motore e l’azione Torque Vectoring del freno che complessivamente assicurano prestazioni, sicurezza e un controllo ottimale su ogni terreno e condizioni. Il powertrain della versione a due ruote motrici assicura 204 CV di potenza, mentre quella 4WD arriva a 213 CV.

L’abitacolo della Nissan X-Trail N-Trek non prevede sostanziali novità se non per la possibilità di prevedere un rivestimento del bagagliaio reversibile e lavabile, i tappetini in gomma e rivestimenti interni resistenti all’acqua in modo da affrontare in sicurezza tutte le sfide e le avventure.