Nissan rinvia il lancio di un nuovo modello in seguito ad un furto

Nissan ha annunciato che il lancio della nuova Kicks, la sua crossover compatta, sarà ritardato di alcuni mesi a causa del furto di parti e attrezzature avvenuto nello stabilimento di Aguascalientes in Messico. Il furto, che è stato scoperto il 9 agosto, ha coinvolto circa 40 tonnellate di materiale, tra cui stampi, utensili e componenti elettronici. Il valore del bottino è stimato in circa 10 milioni di dollari.

Nissan: il lancio della nuova Kicks rinviatgo per il furto di attrezzature nella sua fabbrica in Messico

La nuova Kicks è stata presentata a giugno e doveva essere lanciata sul mercato a settembre. Tuttavia, a causa del furto, la produzione è stata interrotta e il lancio è stato posticipato al primo trimestre del 2024. Nissan ha dichiarato di aver avviato un’indagine interna e di aver denunciato il fatto alle autorità competenti. La casa giapponese ha anche espresso la sua preoccupazione per la sicurezza dei suoi dipendenti e dei suoi impianti in Messico, dove produce circa il 25% delle sue auto per il mercato americano.

La nuova Kicks è una versione aggiornata della crossover lanciata nel 2016, che ha ottenuto un buon successo di vendite in America Latina e negli Stati Uniti. La nuova Kicks presenta un design più moderno e dinamico, con una nuova calandra, dei nuovi fari a LED e dei nuovi paraurti. L’abitacolo è stato migliorato con nuovi materiali, nuovi sedili e un nuovo sistema multimediale con schermo da 8 pollici. La nuova Kicks offre anche una versione ibrida, chiamata e-Power, che combina un motore elettrico da 129 CV con un motore a benzina da 1,2 litri che funge da generatore.

La nuova Kicks sarà destinata ai mercati di America Latina, Nord America e Medio Oriente. Il prezzo non è ancora stato comunicato, ma si stima che sarà simile a quello della versione precedente, che partiva da circa 20.000 dollari. La nuova Kicks dovrà affrontare la concorrenza di altre crossover compatte come la Hyundai Kona, la Kia Soul e la Honda HR-V.