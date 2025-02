Nissan Ariya, ritorno in Europa per NISMO al 40esimo anniversario

Nel mondo dell’automobilismo, alcuni nomi sono intramontabili, in grado di accendere la passione in ogni vero amante dell’auto. Tra questi spicca senza dubbio NISMO, acronimo di Nissan Motorsport International, che da oltre quattro decadi spinge al massimo i modelli sportivi del marchio giapponese.

NISMO, nel 2025, debutta in Italia, rimanendo fedele alla propria essenza, ma con un tocco contemporaneo che non lascia indietro i tempi moderni. La grande novità è qui l’arrivo in versione elettrica, con il modello Ariya che rappresenta un connubio perfetto di sportività e sostenibilità.

Nismo non ha voluto tradire la propria vocazione per le prestazioni, quindi il Nissan Ariya NISMO si presenta con un potenziamento significativo, che lo rende capace di offrire un’esperienza di guida emozionante pur rispettando l’ambiente. Il SUV, parte di una gamma che ora include anche il X-Trail Mild Hybrid, è un concentrato di tecnologie avanzate, con una proposta che va dall’elettrico sportivo a un SUV da famiglia versatile.

L’Ariya NISMO adotta la tecnologia e-4orce 4wd con una batteria da 87 kWh e una potenza di 435 cavalli, ben 130 cavalli in più rispetto alla versione standard. Questa performance permette accelerazioni da 0 a 100 km/h in 5 secondi e da 80 a 120 km/h in soli 2,4 secondi. Con una coppia massima di 600 Nm, il modello beneficia di un miglioramento nella distribuzione della potenza tra i motori anteriori e posteriori, offrendo un’esperienza di guida ancora più dinamica e sportiva. L’Ariya è disponibile in una colorazione esclusiva Stealth Grey e si propone a un prezzo di 53.850 euro.

La X-Trail Mild Hybrid si distingue per il motore 1.5 litri da 163 cavalli e un sistema tecnologico brevettato che integra il motore a combustione con l’innovativa tecnologia e-Power. Con una compressione variabile che ottimizza le prestazioni e l’efficienza in base allo stile di guida, la X-Trail offre comfort e bassi consumi, con una dotazione migliorata rispetto alla versione precedente, partendo da 32.000 euro.

Nissan sta comunque cercando di navigare le acque turbolente, soprattutto a causa del progressivo distacco dal Gruppo Renault. Il vero nodo rimane però la necessità di un forte alleato industriale, visto che la fusione con Honda sembra essere tramontata, in parte a causa delle divergenze tecnologiche, in particolare sulla tecnologia e-Power che Nissan considera uno dei suoi punti di forza.