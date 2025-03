Niente supercar o hypercar, ecco qual è l’auto prodotta in serie più costosa al mondo

Ci sono veicoli che sono più accessibili e pratici, destinati a compiere il semplice compito di spostarci da un luogo all’altro con un minimo di comfort e sicurezza. Non mancano le auto sportive prodotte in serie, che uniscono prestazioni elevate a un’affidabilità invidiabile, rendendole adatte per l’uso quotidiano. E poi ci sono le hypercar, modelli esclusivi e in produzione limitata, che vantano una clientela d’élite e liste d’attesa interminabili. Ma qual è l’auto prodotta in serie più costosa oggi sul mercato?

Innanzi tutto, per entrare nella categoria delle auto prodotte in serie, i veicoli in esame devono appartenere a un produttore affermato con una gamma consolidata di modelli. Non si considerano dunque auto edizioni speciali o pezzi unici, né hypercar limitate.

Il risultato? Rolls-Royce Phantom. Nel dettaglio, si tratta della Phantom Extended, pensata per chi preferisce essere passeggero, un modello che si configurare online facilmente in pochi passaggi. Questi modelli sono facilmente accessibili, eppure alcuni fortunati clienti ricevono inviti esclusivi a unirsi alla lista d’attesa.

La Phantom è un’auto per chi ha molti milioni di euro da parte, magari in conti offshore, e per chi vuole un’auto che trasmetta status. Il prezzo base della Phantom parte da circa 520 mila dollari, mentre la versione Extended supera i 595 mila dollari.

Le opzioni di personalizzazione per una Phantom, neanche a dirlo, sono praticamente illimitate, ogni dettaglio può essere modificato, dalle impiallacciature realizzate con legno scelto da un parco privato, ai colori impossibili da trovare in natura. Persino il cielo stellato nell’intelaiatura del soffitto può essere creato su misura, rendendo ogni Phantom un pezzo unico.

Nonostante la sua produzione in serie, la Rolls-Royce Phantom non è una vettura costruita in serie come le comuni auto da città. Ogni Phantom è realizzata a mano con estrema attenzione ai dettagli, direttamente a Goodwood, e richiede ben sei mesi di lavorazione. Una vera e propria opera d’arte.

La Phantom Extended è equipaggiata con un motore V12 biturbo da 6,75 litri, capace di erogare 563 cavalli. Nonostante la sua mole, accelera da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi, un tempo impressionante considerando la sua grandezza. Gli interni della Phantom uniscono il lusso tradizionale con la tecnologia moderna. I sedili, i legni e le finiture sono di altissimo livello, mentre l’auto è dotata di un grande display infotainment, accompagnato da touchscreen nei sedili posteriori per gestire audio e navigazione.