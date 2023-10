Ford: arriva la targa digitale!

Ford sigla un accordo con Reviver, compagnia tecnologica che ha realizzato le prime targhe digitali al mondo. In virtù dell’intesa siglata, il Reviver RPlate sarà disponibile come opzione aftermarket per i modelli della Casa dell’Ovale Blu. Al momento non è, comunque, previsto l’approdo in Europa, bensì sarà appannaggio esclusivo dei soli clienti americani, in oltre 300 concessionarie di Arizona, California e Michigan. Gli automobilisti di questi Stati che se ne serviranno potranno regolarmente circolare negli USA, senza contravvenire a nessun tipo di regola fissata dal legislatore.

Reviver è ora impegnata a siglare degli accordi con le autorità di altri Stati al fine di promuovere il progetto innovativo. Ne parla Auto Evolution, secondo cui, in base alle informazioni disponibili, nessuna compagnia è oggi impegnata a sostituire le tipiche piastre metalliche con quelle digitali. Ergo, Ford sarebbe la pioniera assoluta.

I conducenti potranno acquistare una targa digitale mediante un catalogo oppure presso i reparti di merchandising e degli accessori nei rivenditori ufficiali. Qualora desiderino cambiare il numero di registrazione, saranno tenuti a seguire le medesime procedure. Insomma, l’iter burocratico da rispettare sarà il medesimo, e ciò forse invoglierà diversi utenti a fruire il servizio. Nella fase iniziale, saranno disponibili 100 mila targhe di qualsiasi tipo. Che tuttavia devono essere rigorosamente installate presso la zona posteriore.

Ford dice sì alle targhe digitali

La formula coniata da RPlate prevede, infatti, l’esclusiva collocazione sul retro delle vetture, all’insegna della tradizione. Collegate alla pedana del veicolo, saranno personalizzabili con le scritte. E tra i numerosi vantaggi correlati le parti parlano di un più semplice rilevamento della posizione del veicolo, il rinnovo agevolato della registrazione mediante un’app user-friendly e notifiche in tempo reale nel momento in cui l’auto viene spostata. Oltre alla maggiore sicurezza garantita assolverà pure alla funzione di antifurto.

Le piastre digitali hanno poi il pregio di ridurre l’impatto sull’ambiente, una battaglia portata avanti dai Costruttori su diversi fronti. Il pacchetto messo a disposizione da Reviver prevede un modello alimentato a batteria, installabile dall’utente con un accumulatore sostituibile di cinque anni o una versione cablata e montata da professionisti. Qualunque sia la soluzione, gli utenti accedono a un display monocromatico con tinte chiaro/scuro e messaggi banner con strisce di testo e caratteri personalizzati.

Il funzionamento sarà garantito in condizione climatiche tra i -40 gradi e i +80 gradi Celsius. All’interno del componente è presente altresì un GPS integrato. Grazie a tale aggiunta saranno tenuti maggiormente sotto controllo il viaggio, il chilometraggio e la localizzazione della vettura. Inoltre, la targa si tramuta in una piattaforma controllata mediante smartphone, che mette in connessione il conducente e la macchina. Il programma pilota di Reviver ha avuto inizio nel 2017, mediante l’installazione dei primi 1.000 RPlate lungo le strade della California.