Mini Aceman, rivoluzione elettrica per il brand

Design grintoso e anima elettrica per la nuova Mini Aceman, il SUV compatto pronto per conquistare il mercato. La Aceman, lanciata al Salone dell’Automobile di Pechino del 2024, si posiziona come l’erede della Clubman, offrendo un’alternativa elettrica e dinamica nel segmento dei B-SUV.

Lunga 4,07 metri, larga 1,75 metri e alta 1,50 metri, la Mini Aceman esibisce una linea distintiva che riprende le peculiarità iconiche del marchio. In particolare, gli ampi fari anteriori squadrati, la calandra allungata e il tettuccio piatto con barre porta tutto la rendono immediatamente distinguibile. I cerchi in lega da 17 a 19 pollici, le protezioni sotto il paraurti e i fascioni neri completano l’aspetto robusto e grintoso, mentre il posteriore con fari a LED che richiamano la bandiera del Regno Unito e il tetto spiovente aggiungono un tocco dinamico.

La Mini Aceman è disponibile in quattro allestimenti: Essential, Classic, Favoured e JCW, che offrono diverse opzioni di personalizzazione per soddisfare tutti i gusti.

Per quanto riguarda l’abitacolo, riecheggia il tipico stile minimalista di Mini, con la strumentazione della plancia predominata dallo schermo OLED da 9,4 pollici “Mini Interaction Unit” al centro. Questo sistema funge da quadro strumenti e da sistema di infotainment, con comandi vocali attivabili al comando “Hey Mini”. Sono disponibili anche il display head-up opzionale e la funzione Mini Digital Key Plus in grado di trasformare lo smartphone in una chiave dell’auto.

Mini Aceman con due potenti motori e un’ampia autonomia

L’Aceman di Mini è disponibile in due versioni: Aceman E e Aceman SE. La versione E dispone del motore elettrico da 184 CV e 290 Nm di coppia, con uno sprint da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e una velocità massima di 160 km/h. L’Aceman SE, invece, incrementa la potenza a 218 CV e 330 Nm di coppia, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi e una velocità massima di 170 km/h. Quanto all’autonomia, essa sale a 310 km per l’Aceman E con una batteria da 42,5 kWh e a 406 km per l’Aceman SE con una batteria da 54,2 kWh. La ricarica a corrente alternata può arrivare a 11 kW, mentre quella a corrente continua raggiunge i 75 kW per l’Aceman E e i 95 kW per l’Aceman SE, con un tempo di ricarica dal 10 all’80% in 30 minuti.

La Mini Aceman, contraddistinta dal design unico, dalla tecnologia all’avanguardia e dalla notevole autonomia, è promettente sul mercato come punto di riferimento nel segmento dei SUV elettrici compatti. La Aceman arriverà nelle concessionarie nell’autunno del 2024 con un prezzo di partenza indicativo di 43.500 euro.