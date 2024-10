Mille Miglia 2025, un’edizione che profuma di ritorno alle origini

Preparativi già iniziati per l’edizione della Mille Miglia in programma dal 17 al 21 giugno 2025. La leggendaria manifestazione automobilistica della Mille Miglia, inoltre, torna con un percorso che rievoca la tradizione delle prime edizioni.

Proprio come nelle prime 12 gare di velocità della storia della competizione, il tracciato del 2025 sarà disegnato a forma di “otto”, con partenza da Brescia seguite da cinque giornate intense di gara. Le oltre 400 auto in gara prenderanno il via martedì 17 giugno, con un lungo percorso che attraverserà località iconiche come Desenzano, Sirmione, Verona, Bovolone e Ferrara, per concludere la prima tappa a San Lazzaro di Savena.

Il secondo giorno della Mille Miglia si inizia già con una sfida avvincente: i Passi della Raticosa e della Futa, seguendo lo storico tracciato degli anni ’30. Da lì, le vetture proseguono verso Prato e Siena, per poi raggiungere la Capitale, Roma, dove si farà una sosta prima di intraprendere nuovamente il viaggio verso nord.

Dopo la tappa nella Città Eterna, il terzo giorno vede la Mille Miglia toccare luoghi come Orvieto, Foiano della Chiana, Arezzo e San Sepolcro. Passando per San Marino, i partecipanti concluderanno la giornata a Cervia-Milano Marittima.

Il quarto giorno si snoda tra est e ovest, proprio a completare l’otto simbolico che rievoca la storia della manifestazione automobilistica. Partendo da Cervia, le auto attraverseranno Forlì e gli Appennini fino a Empoli, per poi riconnettersi con il tracciato già percorso in direzione Roma. La gara proseguirà lungo la costa tirrenica, passando per Pontedera e l’Accademia Navale di Livorno, fino a risalire verso Viareggio e il Passo della Cisa, con la tappa finale della giornata a Parma.

L’ultimo giorno della Mille Miglia, i piloti concluderanno il loro viaggio dove tutto ha avuto inizio: in Viale Venezia, a Brescia, dove avranno luogo la parata finale e la cerimonia di premiazione. Chissà se l’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato riuscirà a confermare la sua vittoria per la sesta volta consecutiva. Non resta che seguire l’evento, soprattutto per ammirare i capolavori presenti su strada.