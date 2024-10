Accise, il governo fa un passo indietro: saranno rimodulate tra benzina e diesel

Invece di tagliare le accise, come promesso, queste potrebbero addirittura aumentare, almeno per il diesel. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, però, sembra che il Governo italiano abbia cambiato idea, per modo di dire. Secondo le ultime indiscrezioni, l’aumento delle accise sul diesel ci sarà, ma saranno rimodulate tra benzina e diesel. Così facendo, la benzina costerà meno, ma aumenterà il diesel. La stangata per gli italiani, anche se non sarà di 3 miliardi di euro come stimato da Assoutenti, ci sarà lo stesso. Sarà colpito in particolare il settore dei trasporti. Questo potrebbe avere ripercussioni anche sulla spesa al supermercato.

Accise, il Governo aggiusta il tiro dopo le polemiche: ma l’aumento per il diesel ci sarà lo stesso

Sulla questione è intervenuto il Ministero dell’economia e delle finanze: “Nessuno aumento sulle accise dei carburanti. È del tutto fuorviante la notizia secondo la quale il Governo intende aumentare le accise sui carburanti. Sulla base degli impegni Pnrr, delle raccomandazioni specifiche della Commissione europea e del Piano per la transizione ecologica approvato nel 2022, il Governo è tenuto ad adottare misure volte a ridurre i sussidi ambientali dannosi (Sad).

“In questo contesto rientrano anche le minori accise che gravano sul gasolio rispetto a quelle sulla benzina, e pertanto è allo studio un meccanismo di allineamento tra i livelli delle rispettive accise. In coerenza con l’impostazione di questo governo, l’intervento non si tradurrà nella scelta semplicistica dell’innalzamento delle accise sul gasolio al livello di quelle della benzina, bensì in una rimodulazione delle due. Il Piano strutturale di bilancio di medio termine ha previsto che questo allineamento sarà definito nell’ambito delle misure attuative della delega fiscale”.

Ricordiamo che l’accisa sulla benzina è pari a 0,728 euro al litro, mentre quella sul gasolio sono di 0,617 euro al litro. Ciò significa che, aggiunta l’IVA, il 59,8%, ovvero 1,04 euro su ogni litro di benzina sono tasse. Per quanto riguarda il gasolio, invece, la percentuale, al momento, scende al 56,1%, ovvero 0,91 euro per ogni litro.