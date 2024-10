Distrazione dal conto salatissimo, una Jaguar del 1948 distrutta

Portare “a spasso” un’auto d’epoca può risultare una grandiosa esperienza, ricca di fascino e orgoglio, specie se si tratta di un proprio pezzo da collezione. Se parliamo, poi, di una competizione iconica come la Mille Miglia, allora gli eventuali capolavori a quattro ruote legati a tale evento, in annate molto indietro nel tempo, assumono un valore quasi sacro. Oggi, trattenendo le lacrime, parliamo di una storica Jaguar accartocciata.

Una volta questa era considerata una delle competizioni più pericolose al mondo, ma la Mille Miglia si è trasformata in una celebrazione delle splendide vetture che hanno segnato un’epoca d’oro delle corse.

Le auto d’epoca che partecipano all’evento della Mille Miglia, però, devono fare i conti con i pericoli del traffico moderno. Su tutti i guidatori distratti, ancora di più se “rapiti” dagli smartphone. Un esempio recente e clamoroso è stato un incidente che ha coinvolto una rara Jaguar XK120 del 1948, seriamente danneggiata a causa di una donna che stava controllando il telefono.

Lo sfortunato episodio si è verificato proprio durante il “Mille Miglia Warm-Up” in Austria, come riportato dal Kronen Zeitung. La Jaguar, guidata da due italiani, stava percorrendo la pittoresca Schwaitl Landesstraße, a sud di Salisburgo. A un certo punto, una Opel Insignia, proveniente dalla direzione opposta, ha invaso la loro corsia, arrivando inevitabilmente allo schianto. Fortunatamente, i due passeggeri della Jaguar sono usciti dall’auto quasi illesi, riportando solo lievi ferite. La conducente dell’Opel si è subito scusata, ammettendo di essere distratta dal suo cellulare in quel momento.

La Jaguar XK120 coinvolta è ritenuta una delle 242 prodotte nel 1948, con una struttura in legno e pannelli in alluminio. Anche se molto danneggiata, c’è speranza che possa essere restaurata in tempo per partecipare alla Mille Miglia del giugno 2025. L’evento, però, impone rigide regole per l’ammissione, limitando la partecipazione alle vetture originali che hanno corso tra il 1927 e il 1957. Il lavoro di ripristino della Jaguar, dunque, sarà una vera sfida per i meccanici. E un conto salatissimo per la donna distratta sulla Opel (per nulla storica).