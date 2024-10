Deepal S07: in Europa l’elettrica Changan realizzata con Huawei e CATL

È uno dei principali costruttori di automobili cinesi e dal 1990 (anno della sua fondazione) il gruppo Changan si è fatto notare per la collaborazione con colossi quali Ford, Mazda e Suzuki. Ora l’azienda, che abbiamo conosciuto parlando del SUV Deepal G318 ha avviato un piano di sviluppo e crescita che ha come obiettivo nei prossimi anni quello di conquistare il mercato europeo.

Per farlo vorrà raggiungere tutti i principali mercati del Vecchio continente, compresa l’Italia. Si parte già quest’anno con la Deepal S07 (inizialmente in Germania, Danimarca, Paesi Bassi e Norvegia) per poi proseguire in Svezia, Finlandia e Svizzera nel 2025 e in Italia, insieme alla Spagna, nel 2026. Entro il 2028 l’obiettivo è quello di essere presente nei principali mercati europei. La diffusione delle auto cinesi, quindi, prosegue nonostante dazi e criticità.

Tutta l’offerta tecnologica della Deepal S07

Il modello con il quale Changan inizierà l’avventura in Europa è il crossover Deepal S07. È un’auto dal design aerodinamico e dalle linee taglienti che sul frontale mostra una griglia imponente. Un insieme di elementi che donano alla Deepal S07 uno stile caratteristico e riconoscibile. Altri elementi distintivi sono le luci anteriori a LED e quelle posteriori dinamiche che anche di notte rendono il crossover facilmente identificabile.

Dal punto di vista tecnico la Deepal S07 ha motori elettrici che assicurano una potenza complessiva di 320 kW e 655 Nm di coppia per un’accelerazione da 0 a 100 km/h di soli 4,5 secondi. Grazie alla batteria da 82 kWh la Deepal S07 assicura un’autonomia fino a 600 km con una ricarica rapida fino a 150 kW che permette di ripristinare in meno di 30 minuti l’80% dell’autonomia.

Negli interni la Deepal S07 è propone un abitacolo con un display touch da 15,6” sviluppato in collaborazione con Huawei che negli ultimi anni sta investendo molto nel comparto tecnologico per il settore auto. Tra le soluzioni di forza degli interni di questo crossover elettrico troviamo un sistema head-up display AR HUD e un display da 12,3” per i passeggeri montato sul tetto. La gestione tecnologica è affidata al processore Qualcomm Snapdragon 8155 che gestisce il sistema operativo Deeple. L’abitacolo può inoltre essere personalizzato in tre combinazioni di colori e prevede la ricarica wireless da 50”, il sistema di illuminazione ambientale a 64 colori, le porte elettriche touch e, per gli allestimenti top di gamma, i sedili in pelle traforata.

Ampio spazio anche alla sicurezza con numerosi ADAS tra cui il cruise control adattivo, la frenata di emergenza automatica e l’avviso di deviazione della corsia.

Oltre alla Deepal S07 Changan conta di lanciare anche modelli ibridi plug-in e full hybrid anche se al momento non ha fornito dettagli su questi modelli.