Mercedes, le novità sull’aggiornamento della CLA per il 2025

Non poteva mancare la visita presso il sito di prova Mercedes a Immendingen del CEO Ola Kallenius a “benedire” una nuova creatura della casa tedesca. Mercedes, infatti, ha introdotto una nuova era per la CLA, novità che debutterà nel 2025.

Questo veicolo rappresenterebbe il primo di una serie destinata al segmento entry-level del marchio, aprendo un capitolo rivoluzionario per la gamma Mercedes. Progettata per stabilire nuovi standard in termini di autonomia, efficienza e velocità di ricarica, la nuova CLA in arrivo l’anno prossimo offrirà ai clienti diverse opzioni per la motorizzazione. Si potrà scegliere tra un sistema di propulsione elettrico all’avanguardia e un motore a combustione modernizzato e ibrido.

La nuova CLA, secondo la casa tedesca, non arriva solo come una nuova auto, ma anche come una portabandiera della nuova strategia in fatto di tecnologia e stile di Mercedes. Oltre al design del prototipo della nuova CLA, che nelle “foto spia” mantiene diverse parti camuffate, si sa che l’aggiornamento del 2025 dimostra di integrare già molti elementi all’avanguardia. Il sistema operativo Mercedes-Benz OS (MB.OS), arricchito con un assistente virtuale MBUX basato sull’intelligenza artificiale, offre una guida più intuitiva e interattiva che rafforza il legame tra conducente e vettura.

Mercedes, inoltre, ha integrato la tecnologia EQXX, sistema di ultima generazione che garantisce prestazioni elettriche superiori, specie in fatto di autonomia elettrica. Grazie al cambio a due velocità, la CLA promette anche un equilibrio perfetto tra sportività ed efficienza.

Anche il motore a combustione sarà rinnovato. L’ibrido è stato pensato per una guida più fluida e comoda, grazie alla tecnologia a 48 volt e una trasmissione elettrificata che migliorano le prestazioni. Questa nuova CLA, inoltre, adotta anche elementi del concept elettrico della Classe CLA, portando la firma di un design sportivo e moderno, con fari ridisegnati e dettagli che rispecchiano la visione di Mercedes per il futuro.