Mercedes, si investe tanto nell’elettrico: “Sarebbe un errore ripensarci”

La domanda attuale di auto elettriche è evidentemente in calo, ma Mercedes continua a investire con decisione nella mobilità elettrica. Non manca la volontà e l’impegno nella sua gamma di auto a combustione anche in previsione del 2030. In quest’anno Mercedes avrebbe dovuto proporre l’esclusiva gamma di modelli elettrici.

“Tagliare ora gli investimenti nell’elettrificazione sarebbe un errore gravissimo,” ha dichiarato il CEO Ola Källenius durante un incontro con l’Istituto per l’economia automobilistica a Nürtingen. Insomma, dopo tutto quello che si è promesso (e fatto) non è proprio il caso di buttare tutto all’aria. Intanto, però, si chiede all’Unione Europea di allentare la pressione sui limiti alle emissioni. Una tensione continua, per così dire, tra due direzioni, quella convintamente green e quella più prudente e realista sul mercato.

Molti concorrenti hanno dato una spinta ai loro piani, il marchio tedesco ha deciso di proseguire l’espansione elettrica, mantenendo però il motore a combustione per un periodo più lungo. “Il motore a combustione verrà completamente riprogettato,” ha affermato il CEO Mercedes. Källenius ha annunciato che questa convivenza tra i due tipi di propulsione porterà a quella che sarà la più imponente offensiva commerciale nella storia dell’azienda, tra il 2025 e il 2028.

“Dovremo lanciare 45 nuovi modelli in breve tempo, sia tradizionali che elettrici, ed è una sfida importante”, afferma il CEO Mercedes. In un contesto di difficoltà, come quello attuale in Cina, dove le vendite sono in calo, Källenius ha sottolineato la necessità di essere realistici: “Se i margini di profitto si riducono, dobbiamo adattarci”.

Mercedes aveva annunciato l’intenzione di vendere esclusivamente veicoli elettrici a partire dal 2030, ma con la precisazione che ciò avverrà “laddove le condizioni di mercato lo permettano”.

Ora, invece di una quota di quasi il 100% di auto elettriche entro il 2030, il gruppo prevede che al massimo la metà delle sue vendite sarà composta da veicoli completamente o parzialmente elettrici entro la fine del decennio. Mercedes, infatti, ha deciso di puntare nuovamente sui veicoli ibridi plug-in, e intende investire in diverse piattaforme sia per modelli a combustione sia per quelli elettrici.