Mercedes Classe S 2025: quando la berlina diventa un capolavoro di tecnologia

Dobbiamo davvero lasciarci alle spalle tutto quello che pensavamo di sapere sulle berline di lusso, perché la nuova Mercedes Classe S aggiornata per il 2025 è pronta a riscrivere le regole del gioco. Siamo davanti, con questo update, a un concentrato di artigianalità sartoriale e tecnologia spaziale, progettato per chi non si accontenta mai.

Quando parliamo della nuova Classe S parliamo di un salotto a cinque stelle su ruote, con l’intelligenza artificiale di ChatGPT pronta a chiacchierare con te, uno schermo più avanzato del tuo smartphone e un livello di personalizzazione così estremo che potresti passare giorni solo a scegliere la combinazione perfetta di colori e materiali.

Federer l’ha scelta per la campagna “Because it’s Mercedes-Benz”. Se va bene per lui, forse vale la pena darle un’occhiata. Siamo in un altro universo sul fronte tecnologico con questa Classe S. L’MBUX aggiornato con ChatGPT porta l’assistente vocale a un livello completamente nuovo: non solo esegue comandi, ma può persino sostenere conversazioni intelligenti.

Le mappe satellitari in alta risoluzione di Google trasformano la navigazione a bordo della Classe S in un’esperienza cinematografica, mentre il pacchetto Entertainment Package Plus porta YouTube e Sony Pictures direttamente a bordo. I passeggeri posteriori, inoltre, hanno anche lo streaming integrato.

Se l’esclusività è la tua priorità, il programma MANUFAKTUR ti permette di creare la tua Classe S su misura. Oltre 50 colori per la carrozzeria e 25 combinazioni per gli interni, con materiali da capogiro, pelle pregiata e inserti in legno lavorati a mano direttamente nello stabilimento di Sindelfingen, dove si respira tradizione da più di un secolo.

E per chi vuole davvero esagerare, Mercedes ha preparato un’edizione speciale della Classe S con maniglie dark shadow gloss, pannelli sottoporta illuminati, interni in pelle Nappa ultra-lussuosa, impianto audio Burmester 3D, cerchi AMG da 20 pollici e fari DIGITAL LIGHT per vedere e farsi vedere come mai prima d’ora.

La nuova Mercedes Classe S, a questo punto, non è solo un’auto da sogno (come lo è già da tanti anni), ma un vero status symbol. Un mix di innovazione, eleganza e personalizzazione estrema che la rende semplicemente inarrivabile.