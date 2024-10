Mercedes avrebbe siglato un accordo con LG per la fornitura di batterie

Anche se al momento sarebbe ancora una fondatissima indiscrezione, come riportato da Reuters, stando a un documento informativo interno, LG Energy Solution fornirà batterie per veicoli elettrici a una filiale Mercedes, prodotti con una capacità complessiva di 50,5 GWh, tra il 2028 e il 2038.

L’accordo tra LG e Mercedes dovrebbe coprire il Nord America e “altre regioni”, ma i dettagli geografici restino ancora vaghi e nessuno si azzarda ad avanzare altre ipotesi. La comunicazione resta piuttosto incompleta: il rapporto pubblicato su Reuters non chiarisce quale divisione di Mercedes sia il cliente finale né specifica il valore economico del contratto. Ci sono poche informazioni, ma sembra che la collaborazione tra la casa tedesca e il colosso coreano sia cosa fatta.

Inoltre, mancano informazioni tecniche fondamentali come il formato delle celle o la loro composizione chimica. Nonostante Mercedes possieda una partecipazione nel produttore di batterie ACC, questa partnership è focalizzata principalmente sul mercato europeo. È probabile che la domanda globale di batterie da parte di Mercedes superi ampiamente la capacità produttiva pianificata da ACC, specie considerando che due dei tre stabilimenti di produzione di ACC sono attualmente in fase di stallo.

LG Energy Solution, capace di trovare e stipulare accordi con diverse e distanti aziende, ha recentemente svelato una nuova strategia aziendale denominata “Empower Every Possibility”, con l’obiettivo di diversificare maggiormente le proprie attività e ridurre la dipendenza dal settore automobilistico. Questo piano, il primo dalla fondazione dell’azienda nel 2020, prevede l’intenzione di raddoppiare le vendite entro il 2028, portandole a 67,4 trilioni di won (circa 45,7 miliardi di euro) rispetto al 2023.

Anche se LG, come sottolineato precedentemente, sta puntando a espandersi in altri settori, come l’accumulo energetico stazionario e le batterie per applicazioni aeree e marine, il segmento automobilistico resta cruciale. L’accordo con Mercedes-Benz ne è un’ulteriore conferma.