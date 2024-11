Suzuki Jimny Mata, la serie limitatissima arriva in Italia

La Suzuki Jimny è considerata da ogni appassionato dei fuoristrada agili (agilissimi, in questo caso) una vera icona. Questa Suzuki è amata da numerosi appassionati e riconosciuta come uno dei modelli più famosi e apprezzati della casa giapponese. Questa settimana c’è una novità davvero sorprendente e molto probabilmente ben gradita. L’attuale generazione, infatti, si rinnova con il lancio di un’edizione speciale e limitata per il mercato italiano.

Parliamo della Suzuki Jimny Mata, una novità che, com’è prevedibile, è anche decisamente limitata. Questo “nuovo” modello potrebbe rappresentare un addio al mercato europeo proprio a causa delle stringenti normative ambientali che penalizzano i fuoristrada con emissioni più elevate. Non c’è occasione migliore che questa per accaparrarsi una Jimny, anche più speciale del solito.

La Jimny potrebbe tornare in futuro con una versione aggiornata, certamente in veste elettrificata. La Jimny Mata di questa nuova edizione si distingue per una carrozzeria BiColor, con il corpo principale in Argento Siberia Metallizzato e un tetto nero opaco, insieme a dettagli scuri sui montanti e sul cofano.

A impreziosire l’estetica c’è la griglia frontale dal design vintage e il kanji “Mata”, simbolo che significa “di nuovo, oltre”. Tutto porta alla comunicazione del concetto di continuità e perseveranza. A completare l’aspetto robusto ci sono le protezioni rinforzate per paraurti e fianchi, sempre per onorare il DNA off road del modello.

All’interno, la Jimny Mata mette in mostra un abitacolo rinnovato con una plancia equipaggiata con un display touch da 7 pollici. Tra le dotazioni spiccano fari con abbaglianti automatici, fendinebbia, sedili anteriori riscaldabili, cruise control, climatizzatore, e un sistema di frenata automatica d’emergenza con riconoscimento dei pedoni. Per gli amanti dell’avventura è incluso un set aggiuntivo di cerchi, utile per cambiare le gomme in base alle esigenze di utilizzo.

Sotto il cofano, la Jimny Mata monta un motore benzina 1.5 da 102 CV, abbinato a un cambio manuale a 5 marce e alla trazione integrale 4WD ALLGRIP PRO. La trazione anteriore offre anche l’opzione per la trazione integrale, una delle possibilità preferite degli amanti del fuoristrada.

La Suzuki Jimny Mata farà il suo ingresso nel mercato italiano a partire dal 30 novembre 2024, con una disponibilità limitata a soli 150 esemplari. Per celebrare il debutto, la casa madre ha previsto un evento porte aperte nelle concessionarie. Al momento, il prezzo di lancio non è stato ancora comunicato.