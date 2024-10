Mercato auto in calo del 6,1% a settembre 2024 in Europa: salgono le elettriche

Il mercato automobilistico europeo ha registrato un calo del 6,1% rispetto al 2023, principalmente a causa della flessione nei principali mercati come Francia (-11,1%), Italia (-10,7%) e Germania (-7%). La Spagna ha invece registrato un aumento delle vendite pari al 6,3%. In totale, in Europa sono stati immatricolati 809.163 nuovi veicoli.

Il mercato automobilistico in Europa continua a scendere anche a settembre 2024

Nonostante questo calo, fino ad ora il mercato automobilistico europeo è cresciuto dello 0,6%, con 7.989.776 unità. Tuttavia, se questo trend negativo dovesse continuare fino alla fine dell’anno, il 2024 potrebbe concludersi in negativo. Includendo anche i Paesi EFTA e il Regno Unito, lo scorso mese sono stati immatricolati 1.118.083 veicoli, registrando un calo del 4,2%. Considerando i primi nove mesi dell’anno, sono 9.779.605 i veicoli venduti, per una crescita dell’1%.

Per quanto riguarda le alimentazioni, le auto elettriche hanno registrato un aumento del 9,8%, pari a 139.702 unità vendute e una quota di mercato del 17,3%. Nonostante ciò, dall’inizio del 2024 il mercato dei veicoli a batteria è in calo del 5,8%, con la quota di mercato che passa dal 14% al 13,1%.

Le auto ibride plug-in registrano un calo del 22,3% a settembre, con il 6,8% delle quote di mercato e 54.889 unità vendute. Per quanto riguardo i veicoli ibridi, le vendite sono aumentate del 12,5%, con una quota di mercato del 32,8%. I veicoli a benzina hanno registrato un calo del 17,9% e la quota di mercato scende al 29,8% rispetto al 34% del 2023. Crollano anche i veicoli diesel, con un calo del 23,5% e una quota di mercato del 10,4%.

Per quanto riguarda i principali Gruppi automobilistici nell’UE, i dati dicono che il Gruppo Volkswagen ha registrato una leggera crescita dello 0,3%. Mentre Skoda ha brillato con un +17,3% e Porsche ha segnato un +5,7%, si sono registrati cali per Volkswagen (-1,7%), Audi (-9,6%) e Cupra (-14,8%), con Seat sostanzialmente stabile (+0,3%).

Per Stellantis invece è un periodo difficile, con una flessione complessiva del 27,1%. Particolarmente significativi i cali di Lancia/Chrysler (-71,6%), Fiat (-45,2%) e Citroën (-45,6%), mentre Peugeot ha contenuto le perdite al -4,6%. Performance negative anche per Opel (-22%), Jeep (-15,9%), DS (-30,7%) e Alfa Romeo (-18,3%).

Il Gruppo Renault ha chiuso con una contrazione più contenuta dell’1,5%, dove il marchio Renault ha mostrato una crescita del 3,1%, mentre Dacia e Alpine hanno registrato rispettivamente un -7,4% e un -19,3%.