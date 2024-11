Auto elettriche, Urso: “Costano troppo, ma abbiamo proposto diverse soluzioni”

Il tema delle auto elettriche continua a far discutere, in particolare in Italia, dove si cerca una soluzione in seguito al rallentamento delle domanda di questi veicoli. Il Governo italiano ha deciso di tagliare il fondo automotive per il 2025, motivo per cui non saranno riproposti gli incentivi come nel 2024, terminati in circa 9 ore per le auto a batteria. Secondo Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, non hanno riscosso il successo sperato. Si parla anche delle nuove normative sulle emissioni in vigore dal 1° gennaio 2025, oltre che del divieto di vendita di nuove auto a combustione del 2035.

Secondo il ministro Urso, le auto elettriche “costano troppo”: ma non solo in Italia

Il ministro Adolfo Urso, in occasione di un intervento su Rai Radio1, ha dichiarato: “I consumatori non riescono a comprare auto elettriche perché sono troppo care, le case produttrici europee non riescono a rispettare i parametri imposti dal regolamento, e se non cambia nel prossimo anno dovranno pagare multe pari a circa 15-17 miliardi di euro. E’ chiaro a tutti però che il problema non è solo in Italia, ma in tutta Europa.” Proprio a causa del rallentamento della domanda di veicoli elettrici, i produttori rischiano di pagare multe salatissime se non riescono a rispettare i nuovi limiti sulle emissioni.

“Auspico da parte dell’UE quello che abbiamo già proposto, con un position paper per chiedere alla commissione di rivedere le tappe e le modalità per raggiungere l’obiettivo, che condividiamo. Il nostro position paper è adesso sottoposto agli altri governi europei.” Il ministro, oltre a chiedere una revisione del divieto del 2035, chiede anche incentivi europei da destinare alle imprese per supportare la transizione all’elettrico.

Mentre l’Europa continua a faticare in questa transizione, con i produttori in estrema difficoltà e soggetti a enormi spese, in Cina le vendite di auto elettriche vanno a gonfie vele. Nella Terra del Dragone il 50% di nuove auto sono a emissioni zero. Per “difendere” i produttori occidentali, la Commissione Europa ha deciso di applicare dazi alle auto elettriche cinesi. Tuttavia, questa strategia potrebbe far collassare definitivamente il mercato.