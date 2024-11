BYD Sealion 7: la vera concorrente a Tesla Model Y

La BYD Sealion 7 è ormai in arrivo sul mercato italiano, ove troverà ad attenderla quella che può essere considerata la sua vera rivale, Tesla Model Y. Per cercare di contrastarla utilizzerà le armi di cui è accreditata, ovvero la piacevolezza della guida e del design. Se all’apparenza non c’è nulla di rivoluzionario, a livello visivo la vettura del marchio cinese è comunque in grado di calamitare gli sguardi, puntando sulla compattezza della coda, sulla larghezza delle spalle e sui cerchi oversize.

BYD Sealion 7: prezzi

La BYD Sealion 7 atterra sul mercato italiano provvista di misure generose, tipiche del segmento D. I suoi 4,83 metri, infatti, prefigurano immediatamente la sfida a Tesla Model Y, tutta da seguire. Sia nella versione a trazione posteriore, che in quella integrale (dual motor), la nuova Suv-coupé cinese va a sfoderare fino a 530 cavalli, 502 chilometri in termini di autonomia nel ciclo WLTP e una batteria che nel modello maggiore è da 91,3 kWh. Il tutto ad un prezzo di partenza pari a 47.990 euro, con le prime consegne calendarizzate per la fine dell’anno.

Interni

All’interno, la Sealion 7 si presenta con le carte in regola per chi desidera poter disporre di un ambiente di livello. L’abitacolo, infatti, denota una plancia caratterizzata da linee moderne e molto pulite, con la strumentazione digitale situata alle spalle del volante, cui si abbina un head-up display. Sulle razze sono presenti i pulsanti fisici, per la gioia di chi non ama l’eccesso di tecnologia e le leve per frecce e abbaglianti. Mentre la leva del cambio, di dimensioni molto contenute, è posizionata sopra al tasto d’accensione.

Il controllo delle funzioni, comunque, passa attraverso il grande display da 15,6 pollici. A parziale consolazione di chi non ama un andazzo ormai consolidato, il fatto che il sistema operativo funziona in maniera adeguata e denota grande rapidità.

Sealion 7: le motorizzazioni

Per quanto concerne le motorizzazioni, per la nuova Sealion 7 sono state messe in campo una variante a motore singolo da 313 CV, in grado di passare da o a 100 chilometri orari in 6,7 secondi, 482 km di autonomia e batteria da 82 kWh, e una dual motor con trazione integrale da 530 CV totali. La seconda è in grado di passare da 0 a 100 chilometri orari in 4,5 secondi e di conseguire una velocità massima autolimitata pari a 215 chilometri all’ora.

La carrozzeria va a celare la tecnologia Cell-to-Body, con la batteria chiamata a fungere parte integrante con la struttura del veicolo e la copertura superiore che fa anche da pavimento dell’abitacolo, rendendo possibile l’ottimizzazione dello spazio interno. C’è poi una pompa di calore ad alta efficienza di serie, come è ormai norma per le elettriche costruite di recente, in grado di sfruttare il calore emanato in sede di trasmissione elettrica. In tal modo è possibile massimizzare l’autonomia, soprattutto quando il freddo si fa più pungente.

La batteria è in grado di assicurare un picco di ricarica in corrente continua (CC) di 230 kW, tale da portare la carica dal 10 all’80% in un arco temporale pari a 24 minuti. Un dato da considerare positivamente, soprattutto alla luce del fatto che la batteria evidenzia una capienza pari a 91,3 kWh, decisamente superiore ai 75 kWh offerti dalla Model Y nella sua versione più capiente.

BYD Sealion 7: le conclusioni

Prescindendo dai consumi, si può concludere affermando che la parola d’ordine della Sealion 7 è piacevolezza. A concretizzarla una posizione di guida alta, ma al tempo stesso facilmente configurabile per effetto delle tante regolazioni elettriche.

Piacevolezza che è resa possibile anche dalla presenza di grandi superfici vetrate, a partire dal tetto di 2,1 metri quadrati, grazie alle filtra sempre una notevole quantità di luce. Mentre sono più contenute le dimensioni del lunotto, in linea del resto con quelle tipiche di una coupé.

La comodità dei sedili è poi in grado di affrontare anche lunghi percorsi senza eccessive preoccupazioni, unendosi alla grande cura con cui è stata predisposta l’insonorizzazione curata e l’alto livello di un impianto stereo firmato Dynaudio. Tanto spingere a concludere che proprio nel comfort è da ravvisare il valore aggiunto della nuova vettura di BYD.

Ora la parola passa al mercato, ove la Sealion 7 si troverà a competere con una concorrenza agguerrita, in cui, oltre alla Model Y, spiccano la Ford Explorer, la Volkswagen ID.5, e la Renault Scenic. Il Suv-coupé cinese sembra comunque avere le carte in regola per ritagliarsi uno spazio adeguato anche lungo il Belpaese.