Mazda MX-30, cosa cambia con la nuova R-EV per il 2025

La Casa giapponese rilancia il suo SUV compatto plug-in con Range Extender, introducendo importanti aggiornamenti nella nuova MX-30 e-Skyactiv R-EV per il 2025, che arriverà sul mercato la prossima primavera. Il modello Mazda si distingue per nuove combinazioni di colori esterni, interni dal design più curato, connettività avanzata e una versione esclusiva chiamata Nagisa.

Per gli esterni, Mazda ha introdotto tre combinazioni cromatiche multitono aggiornate. La Ceramic White ora si abbina a tetto e dettagli laterali Brilliant Black, mentre la versione Jet Black sfoggia accenti laterali Silver. Infine, la tonalità Soul Red Crystal viene completata con tetto ed elementi laterali Brilliant Black. Rimangono inoltre disponibili le tonalità monocromatiche già presenti.

L’abitacolo della MX-30 aggiornata presenta un nuovo look: il sughero passa a una tonalità scura per tutte le versioni, mentre i dettagli degli allestimenti si rinnovano. La configurazione Exclusive-Line combina tessuti neri con similpelle “Urban Expression”, mentre le versioni Makoto e Makoto Plus offrono una finitura in tessuto bianco abbinata a similpelle “Modern Confidence”.

Tra le novità tecnologiche, il sistema HMI (Human Machine Interface) è stato aggiornato con un display touchscreen da 10,25 pollici (in sostituzione dell’8,8”), che migliora l’uso di Apple CarPlay e Android Auto, ora collegabili anche in modalità wireless. Il navigatore integrato a bordo della Mazda MX-30 R-EV include funzioni per monitorare l’autonomia residua, individuare stazioni di ricarica lungo il percorso e ricercare punti di interesse online. Anche le porte di ricarica sono adesso modernizzate, passando da USB-A a USB-C. La nuova versione speciale Nagisa aggiunge un tocco sportivo alla gamma.

Con un prezzo di partenza fissato a 38.520 euro per l’Italia, la MX-30 è disponibile in tre colori multitono, tra cui Zircon Sand e Machine Gray con tetto nero, si distingue per cerchi in lega da 18 pollici nero metallizzato e interni con tessuti neri e similpelle color terracotta.

Sotto il cofano, la motorizzazione PHEV rimane invariata. Troviamo un motore elettrico da 170 CV e un motore rotativo a benzina da 75 CV che alimenta il generatore. Le prestazioni includono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,1 secondi e una velocità massima di 140 km/h. I consumi medi WLTP sono pari a 18,3 kWh/100 km per l’elettrico e 1,0 l/100 km per il carburante, con emissioni di 22 g/km di CO2.