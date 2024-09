Lucid, anticipazioni sulla prossima elettrica da meno di 50mila dollari

Si era parlato di una “rimodulazione” dell’offerta di Lucid Motors in una direzione che offrisse prodotti anche meno premium e più, per così dire, low cost. La casa americana, praticamente da sempre concorrente in affanno per Tesla, ha svelato nuovi dettagli sul suo terzo modello. Si tratta di un modello meno esclusivo, a partire dal prezzo.

Il nuovo modello Lucid si posizionerà al di sotto della berlina Air e del SUV Gravity. Anche se finora le informazioni diffuse sono state piuttosto scarse, questa settimana la casa automobilistica californiana ha pubblicato un’immagine teaser sui propri canali social. In questo modo ha anticipato il design del prossimo veicolo elettrico.

Nel post condiviso su X, Lucid ha confermato alcune delle informazioni già note, altre, invece, erano pure indiscrezioni. Il nuovo SUV di medie dimensioni, ancora senza nome ufficiale, avrà un prezzo di partenza inferiore ai 50.000 dollari e la produzione inizierà verso la fine del 2026. Dall’immagine rilasciata, è possibile intravedere una silhouette elegante, quattro porte con maniglie a filo e un cofano che richiama i modelli Air e Gravity, con il logo “LUCID” ben visibile sul frontale.

Questo teaser segue la notizia, questa trapelata, invece, all’inizio dell’anno, della registrazione dei nomi “Earth” ed “Earth Dream Edition” presso l’ufficio brevetti statunitense. La registrazione suggerirebbe come questo potrebbe essere il nome del nuovo modello.

Il CEO di Lucid, Peter Rawlinson, ha già anticipato che si tratterà di un veicolo ad “alta produzione”, di massa, teoricamente, con un prezzo di partenza intorno ai 48.000 dollari, e che verrà realizzato nello stabilimento dell’azienda in Arabia Saudita, con il lancio previsto per la fine del 2026. Non si saprà nulla ancora per un poco, un portavoce di Lucid, infatti, ha dichiarato che, al momento, non è possibile condividere altre informazioni oltre a quelle già rese pubbliche.