Lexus punta sulla maggiore rigidità della scocca per migliorare le sue auto

Scopo di tutte le case automobilistiche è quello di realizzare auto migliori di quelle della concorrenza dove la differenza la fanno diversi elementi: maggiore guidabilità, aumento delle prestazioni, ottimizzazione dell’efficienza, consumi ridotti, massimizzazione del comfort, eccetera. Le ricerche condotte da Lexus hanno portato la casa automobilistica giapponese a concludere di dover intervenire sulla rigidità della scocca delle proprie auto in quanto questo sarebbe l’elemento chiave per realizzare vetture migliori.

La ricerca e il lavoro di Lexus

Per giungere a questa conclusione Lexus ha effettuato un’analisi comparativa di vari modelli di automobili concorrenti alle proprie. La ricerca è partita dal 2018 quando gli ingegneri della casa automobilistica del Gruppo Toyota hanno confrontato le proprie berline SUV con alcune delle auto tedesche più vendute. La conclusione è stata quella legata alla rigidità strutturale con i modelli tedeschi in vantaggio rispetto ai modelli Lexus.

Per questo motivo gli ingegneri Lexus hanno iniziato a investire su studi e ricerche per rendere i propri modelli più sportivi e con prestazioni simili a quelle dei propri competitor. Il team di sviluppo si sono concentrati su come aggiungere i rinforzi di supporto all’anteriore e al posteriore delle auto e alle sezioni centrali. Il lavoro è stato condotto su ogni modello della gamma.

Tra gli aspetti interessanti c’è la novità rispetto a quanto fatto da Lexus fino a questo momento. Il brand giapponese, infatti, si è fino a ora dedicato ad aggiungere rinforzi strutturali sulla parte posteriore delle proprie auto. Solo dopo aver analizzato come i propri competitor procedono con l’assemblaggio della carrozzeria hanno valutato questo cambiamento strategico.

Obiettivo di Lexus è quello di migliorare il piacere di guida su tutte le auto del gruppo. Questi interventi migliorativi sono già stati introdotti nella produzione di diversi modelli: dal crossover elettrico RZ a quello ibrido NX. Nel Lexus RZ i rinforzi supplementari sono stati previsti sull’anteriore sin dal 2022, mentre per il Lexus NX i nuovi rinforzi strutturali sono stati previsti a partire ne 2023 sull’anteriore e a partire dal 2024 sul posteriore.