Un milione di chilometri su una MINI Cooper D: l’incubo dei costruttori di elettriche

Peter Kirchoff guida la sua MINI Cooper D (la F56, la quarta serie) color Arancione Vulcanico dal 2014 e ha appena tagliato il traguardo del milione di chilometri. Dodici anni, 25 paesi, zero incidenti, nessuna riparazione importante e il motore B37 da 1,5 litri tre cilindri originale ancora sotto il cofano. Una di quelle storie che, raccontata così, suona quasi sospetta.

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La media dei consumi registrata nel corso di questi anni è di 2,95 litri per 100 km. Per un’utilitaria diesel piccola e leggera è già un dato notevole. E per un’auto che non è rimasta confinata alla giungla urbana, obiettivo dichiarato della categoria, diventa qualcosa di più.

Kirchoff ha portato la sua MINI tre porte praticamente ovunque, documentando il viaggio chilometro per chilometro fin dall’inizio. Il raggiungimento del milione è stato pianificato con cura, scegliendo come location lo stabilimento di Oxford dove la Cooper D era nata. Certo, una coincidenza romantica dell’ultimo momento, ma soprattutto un appuntamento costruito nel tempo.

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Il prossimo obiettivo è un milione di miglia. Nel caso in cui la vettura decidesse di non farcela, Peter ha già un piano B: una MINI Aceman JCW nuova di fabbrica. Ma il suo diesel da 114 CV, stando alle sue parole, avrebbe ancora davanti a sé centinaia di migliaia di chilometri.

La storia arriva in un momento in cui MINI ha praticamente abbandonato il diesel, sopravvive solo sulla Countryman, in alcuni mercati, con il quattro cilindri B47 da 2,0 litri di derivazione BMW.

I motori diesel sono una specie in via d’estinzione in Europa, ma continuano a primeggiare sull’efficienza su strada, e BMW non sembra intenzionata ad accelerarne la scomparsa. Il B37 è ancora in produzione, il sei cilindri B57 è stato adeguato alla normativa Euro 7 e comparirà sulla prossima generazione di X5, mentre il 3.0 litri è atteso sul restyling della Serie 5 e sulla seconda generazione di X7. Sul mercato europeo, la Serie 7 lo monta già.