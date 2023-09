Porsche Boxster: arriverà prima del previsto? (FOTO)

A prescindere dallo stato di salute di mamma Volkswagen, i modelli marchiati Porsche emanano ancora oggi enorme fascino. Nell’offerta commerciale sviluppata dalla Casa del Cavallino entreranno presto le nuove Porsche Boxster elettrica e Panamera. Mentre la seconda è stata pizzicata in un video spia, la prima viene ritratta senza camouflage sui social. Nella fattispecie, il veicolo ha affrontato il sempre ostico circuito del Nurburgring, ritenuta la prova del nove dalle Case automobilistiche. Specie i marchi premium tedeschi la scelgono spesso nei lavori di collaudo. Superare le avversità dell’inferno verde è, infatti, un grosso indice della solidità del modello. Ora noi non possiamo, ovviamente, sapere come siano andate le prove della vettura qui sotto immortalata.

Porsche Boxster 2024: l’elettrica al banco di prova del Nurburgring

D’altro canto, è lecito credere in uno sbarco prossimo sul mercato. L’immagine pubblicata da @wilcoblock ritrae il retro del veicolo, privo di camuffature. Certo, avremmo preferito qualche scatto ulteriore, ma è già “tanta roba”! Mentre è sul punto di scendere in pista la Porsche Boxster elettrica è stata pizzicata dai “paparazzi delle quattro ruote”, che non si lasciano sfuggire mai niente. Consapevoli della difficoltà di tenere nascoste le rispettive creazioni, ormai diverse compagnie hanno accettato l’idea di prestarsi al gioco. Pensiamo alla Peugeot 3008, “stanata” a ridosso della presentazione ufficiale. Fino poc’anzi l’azienda del Leone era una delle poche realtà francesi restie a concedersi.

La scelta di conferire un powertrain elettrico risponde all’esigenza di seguire i trend dell’epoca odierna. Tra le bev “dure e pure” e l’ibrido il Costruttore teutonico punta a rinnovare la relativa gamma. Purtroppo, non abbiamo modo di fornire ulteriori dettagli circa la tecnologia, ciononostante viene da credere che sarà la stessa sia per la Panamera sia per la Porsche Boxster elettrica. Entrambe si rivolgono a clienti amanti delle sportive, oltre che, naturalmente, in possesso di adeguate disponibilità economiche.

Di recente, la compagnia ha svelato i piani tenuti in serbo sulle elettriche. In merito al look, quasi sicuramente riprenderà gli stilemi della concept car Mission R, dalla quale è poi derivata la GT4 ePerformance, che porta impressa la natura di motorsport. Il proposito è di creare un family feeling, un punto di continuità tra i vari esemplari lanciati nelle concessionarie.

Le batterie, il raffreddamento e la gestione degli accumulatori forse ispireranno il modello di serie. Che non raggiungerà di sicuro i 1.088 CV di “pura cattiveria” della GT4 ePerformance a trazione integrale.