Kia e la sfida urbana, entro il 2030 la nuova city car al di sotto dei 25.000 euro

Il futuro della mobilità urbana secondo Kia è quello di garantire una gamma sempre più accessibile, sostenibile e tecnologicamente avanzata. La casa automobilistica sudcoreana ha infatti confermato l’intenzione di lanciare una nuova generazione di veicoli elettrici entro il 2030, tra cui spicca un’inedita city car a zero emissioni, che sarà proposta a un prezzo inferiore ai 25.000 euro.

Advertisement

Questo modello compatto si posizionerà al di sotto della futura EV2, ponendosi come una soluzione ideale per chi cerca un’auto elettrica economica, oltre che affidabile e moderna. Secondo quanto dichiarato dal CEO Ho Sung Song, Kia punta con determinazione a mantenere un’offerta accessibile, senza rinunciare all’innovazione. Il brand coreano vuole quindi dare vita a una piccola elettrica da città in grado di sostituire, nel tempo, l’attuale Kia Picanto, che rimarrà comunque sul mercato fino a quando la nuova proposta elettrica non sarà pronta a garantire un rapporto qualità/prezzo competitivo.

Advertisement

Nel frattempo, la strategia del gruppo prevede un approccio multi-tecnologico. Kia sta infatti lavorando su una nuova piattaforma digitale per veicoli software-defined, che sarà la base dell’intera prossima gamma elettrica. Parallelamente, il costruttore coreano continua a investire in motorizzazioni ibride, tradizionali a combustione interna e in sistemi con range extender, così da coprire le esigenze di mobilità dei vari mercati globali, molti dei quali sono ancora lontani dalla piena elettrificazione.

L’elettrificazione, dunque, non è l’unica via per Kia, ma solo una parte di una visione più ampia e flessibile, in grado di abbracciare sia i mercati più maturi, come l’Europa, sia quelli in via di sviluppo dove le infrastrutture per la mobilità elettrica sono ancora limitate. Senza dimenticare che le infrastrutture di ricarica sono ancora molto carenti persino in potenze industriali occidentali come Italia, Francia e Germania.

La city car elettrica da meno di 25.000 euro, attualmente in fase di sviluppo avanzato, rappresenta una delle novità più attese del decennio e potenzialmente uno dei modelli più importanti per la mobilità urbana del futuro.